Trods voldsom Tour de France-medfart kaster succesrig stjerne sig ud i ny maksimal satsning

Italieneren Vincenzo Nibali er klar til at binde an med både Giro d’Italia og Tour de France næste år, men opgaven i hjemlandet har førsteprioritet.

Fakta NIBALI OG RUNDTURENE Vincenzo Nibali har deltaget i Tour de France, Giro d’Italia og Vuelta a España i alt 20 gange. Den nu 34-årige italiener debuterede med en 19. plads i Giro d’Italia 2007.

Bortset fra i år, da et styrt sendte ham ud af Tour de France og det efterfølgende blot blev til en placering som nr. 59 i Vuelta a España, har Nibali, siden han blev nr. 6 i Tour de France 2009 hver sæson været med helt fremme i toppen af en af de tre store rundture.

Italieneren vandt Vueltaen i 2010 efter samme år at være blevet nr. 3 i Giroen. Sejren i sidstnævnte sikrede hans sig både i 2013 og 2016, mens han vandt Touren i 2014.

Desuden stod han i 2017 på podiet i Giroen som nr. 3 og Vueltaen som nr. 2. I 2013 blev han nr. 2 i Vueltaen, i 2012 nr. 3 i Touren, i 2011 nr. 2 i Giroen og i 2010 nr. 3 i Giroen. Vis mere

For en af det seneste tiårs mest succesrige etapeløbsryttere, italieneren Vincenzo Nibali, betød sommerens dramatiske episode på vej op mod målet på Alpe d’Huez, som sendte ham ud af Tour de France, afbrydelsen på den forrygende serie af topresultater, der siden 2010 har fremhævet ham som en af de mest fremtrædende skikkelser i de tre uger lange styrkeprøver.

Den voldsomme hændelse, der kostede den 34-årige italiener brud på et par ryghvirvler, har dog ikke frataget ham lysten til at binde an med de krævende udfordringer, og således proklamerede Bahrain Merida-kaptajnen ved holdets præsentation på den kroatiske ferieø Hvar, at han i 2019 agter at stille op både i Giro d’Italia og Tour de France.

Dog understregede Nibali ved seancen, der udspillede sig som et led i WorldTour-mandskabets første træningslejr, at der er en væsentlig forskel på ambitionsniveauet i de to opgaver.

Prøver at afværge forventningspres

»Giroen får førsteprioritet. Det er der, jeg går efter det samlede klassement, mens det i Touren sandsynligvis først og fremmest kommer til at handle om udvalgte etaper«, lyder det fra den italienske stjerne på Bahrain MeridAs hjemmeside.

Dermed har han automatisk sørget for at afværge det forventningspres, det ville medføre, hvis han bekendtgjoirde maksimal satsning på både Giro og Tour for som den første siden landsmanden Marco Pantani i 1998 at nå til tops i begge samme sæson.

Alligevel undgår Nibali næppe at få forhåbningerne om denne krævende »double« til at flamme hos hjemlandets cykelentusiaster, hvis det skulle lykkes ham for tredje gang i karrieren efter 2013 og 2016 at vinde Giro d’Italia, hvor arrangørerne givetvis fryder sig over, at Nibali er tilbage efter i år at have koncentreret sig om Tour de France og Vuelta a España.

Lå nr. 4, da han måtte udgå af Touren

Det var på 12. etape i årets Tour, at Nibali på den hektiske færd mod Alpetinden blev væltet af en tilskuer, så han mistede chancen for at kæmpe med om sejren.

Italieneren kom dog på cyklen igen og stred sig med slemme smerter over stregen på en 7. plads 13 sekunder efter den walisiske sejrherre Geraint Thomas (Team Sky), der dagen inden havde erobret den gule førertrøje.

Nibali indtog fjerdepladsen efter Thomas, dennes holdkammerat Chris Froome og hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunmweb), men italieneren var ikke at finde i feltet, da det blev sendt af sted på 13. etape, idet en røntgenundersøgelse afslørede brud på ryghvirvlerne.

Fem uger senere var Nibali dog klar til at give sig i kast med Vuelta a España, men han var fjernt fra sin bedste form og sluttede på en samlet placering som nr. 59.

Indleder den ny sæson i Spanien

»Det var hårdt at komme gennem Vueltaen, men det gav mig mulighed for at genopbygge formen til den sidste del af sæsonen, og det var en stor opmuntring for mig at kunne sætte punktum med en andenplads i Il Lombardia«, konstaterer Vincenzo Nibali, der i den italienske klassikerfinale med et minus på 32 sekunder var nærmeste konkurrent til den franske triumfator Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Italieneren, der de seneste sæsoner har indledt strabadserne i januar i Argentina, har i 2019 Vuelta Valenciana fra 6. til 10. februar som sin første konkurrence.

Derefter følger i slutningen af februar det nye UAE Tour, der er en sammensmeltning af Abu Dhabi Tour og Dubai Tour og straks er blevet optaget i WorldTouren, inden han fra 13. til 19 marts i Tirreno-Adriatico pudser formen af til forsvaret af årets fornemme gevinst i Milano-Sanremo.