Fire debutanter er med til at sætte en markant dansk rekord

Antallet af danske ryttere ansat på højeste niveau i professionel landevejscykling er udvidet med 50 procent i forhold til i år, når Tour Down Under 15. januar i Adelaide indleder World Tour-sæsonen 2019.

18 mand spredt på 10 af de 18 firmahold, som har licens til at boltre sig i den internationale 1. division, kan dansk cykelsport mønstre, og dermed sættes en markant rekord, der ovenikøbet tilføres yderligere en dimension, idet ikke færre end 33 hjemlige ryttere efter nytår opnår officiel status som professionelle i henhold til Den Internationale Cykleunions regler.

Det skyldes, at også aktørerne på de såkaldte ProKonti-mandskaber, som opererer i 2. division, tælles med i den sammenhæng. Og med Riwal Readynez’ avancement til dette næstfornemste selskab rykker alene 12 danskere i det kollektiv et trin op i hierarkiet og slår følge med Mikkel Bjerg, Lasse Norman og Jesper Hansen, som alle har udenlandske arbejdsgivere.

Storhold vil have unge danskere

Muligheden for, at den danske World Tour-familie udvides yderligere i de kommende år, er ifølge sportsdirektør på det kasakhiske Astana-mandskab Lars Michaelsen særdeles realistisk.

»De seneste års flotte resultater af ryttere som Michael Valgren, Magnus Cort, Mads Pedersen, Søren Kragh Andersen og senest Kasper Asgreen har betydet en uhyre markant øgning i adskillige holds interesse for at satse på andre unge danskere, og med det talentmateriale, dansk cykelsport råder over, anser jeg det bestemt for sandsynligt, at Danmark får flere World Tour-ryttere i de kommende sæsoner«, fastslår Lars Michaelsen.

Han har selv en af de fire debutanter, 22-årige Jonas Gregaard Wilsly, at arbejde med, mens de tre andre er Jonas Vingegaard, Mikkel Frølich Honoré og Rasmus Byriel Iversen, som udfolder sig hos henholdsvis Lotto-Visma, Deceuning – Quick-Step og Lotto Soudal.

Desuden går Casperr Pedersen, der i år har kørt for det nu lukkede irske andendivisionshold Aqua Blue Sport, og Asbjørn Kragh Andersen, som senest har repræsenteret Bjarne Riis’ Team Waoo, ind til deres første Wordl Tour-sæson hos Team Sunweb, hvor de slutter sig til det allerede etablerede danske topnavn, Asbjørns lillebror, Søren.

Jonas Gregaard Wilsly har her i december tilbragt et par uger som værelseskammerat med sin rutinerede landsmand Jakob Fuglsang under Astanas træningssamling ved den spanske middelhavskyst. Samtidig med at han ikke lægger skjul på, at det er ønskejobbet med chancen for opfyldelsen af de ultimative drømme, han går ind til, er han også særdeles ydmyg over for den krævende opgave, der venter.





Sådan tog det sig ud, da Astana med blandt andre Jakob Fuglsang, Magnus Cort og Jonas Gregaard Wilsly forrige søndag præsenteredes i den spanske Middelhavsby Altea.

»Jeg er indstillet på, at der er meget, jeg skal lære, og at det tager tid. Men det er det her, jeg vil, for cykelsporten har allerede i mange år fyldt meget i mit liv«, fortæller Jonas Gregaard Wilsly, der siden august har kørt på prøve for Astana og altså gjort det så godt, at han i hvert fald de næste to år har en kasakhisk arbejdsgiver.

»Bag alt det hårde arbejde, som forestår, lurer da i allerhøjeste grad også håbet om en dag at blive udtaget til Tour de France. Jeg ved, at det har lange udsigter, men det var fascinationen af Touren, der i det hele taget satte mig i gang med cykelsporten, og det står for mig som det største at blive en del af det fantastiske show«.

Traditionel dansk cykelskole

Jonas Gregaard Wilsly har gået gennem den traditionelle hjemlige cykelskole med start i KCK Herlev, siden DCR Ballerup, og han blev i 2014 dansk juniormester, ligesom han var en fast bestanddel af landsholdet.