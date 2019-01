Storhold sender atter sine to superstjerner ud i direkte Tour de France-duel

Verdens rigeste cykelmandskab, det britiske Team Sky, spiller også i sin sidste sæson under det navn, som holdet har båret siden starten i 2010, begge sine supertrumfer Chris Froome og Geraint Thomas ud med maksimale ambitioner i verdens mest prestigemættede styrkeprøve Tour de France fra 6. til 28. juli.

Det oplyser Team Sky i dag officielt i en pressemeddelelse, efter at der længe har været gisnet om, hvorvidt Chris Froome ville forsøge at gentage sidste års triumf i Giro d’Italia.

Det bliver der imidlertid ikke noget af, og dermed lægges der på de franske landeveje op til et nyt internt Sky-opgør mellem de to stjerner, efter at Geraint Thomas sidste sommer noget overraskende strøg til tops foran hollænderen Tom Dumoulin og Froome.

Froome jagter sin femte Tour-triumf

»Det var en svær beslutning at droppe Giroen, som sidste år gav mig nogle fantastiske jubelstunder, men nu er der ikke længere tvivl i mit sind om, at jeg skal koncentrere mig fuldstændig om Tour de France«, forklarer Chris Froome i pressemeddelelsen.

»Jeg er nået til et punkt i min karriere, hvor jeg er begyndt at spekulere over, hvilket eftermæle jeg ønsker at få, og det vil være helt fantastisk, hvis det kan lykkes mig at vinde Touren fem gange, og dermed slutte mig til den legendariske kvartet af ryttere, som har præsteret det«.

Chris Froome, der fylder 34, inden Tour de France indledes i Bruxelles, tronede øverst på podiet i Paris i 2013, 2015, 2016 og 2017, og det selskab, han stræber efter at slutte sig til, udgøres af Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault og Miguel Indurain.

Thomas satser også på enkeltstarten ved VM

Men den et år yngre Geraint Thomas har ikke i sinde uden videre at lade holdkammeraten komme til fadet igen.

»Jeg stiller til start i Touren for at opnå det bedst mulige resultat«, fastslår waliseren, der har haft en travl vinter med et væld af repræsentative pligter.

»Hvis jeg ikke havde vundet sidste år, er det muligt, at jeg ville have overvejet at køre Giroen og Vuelta a España«.

»Men nu kan jeg se frem til at starte med 1-tallet på ryggen. Jeg vil meget nødigt undvære den oplevelse, og jeg vil være parat til at levere en 100 procents indsats«.

»I øvrigt har jeg enkeltstarten ved VM i Yorkshire i slutningen af september som et andet stort mål. Interessen for cykelsporten i Storbritannien som helhed og Yorkshire i særdeles er enorm i disse år, og jeg er meget opsat på at blive en del af den folkefest, der er udsigt til«.

Stor chance til ung colombianer

Med både Froome og Thomas ude af billedet til Giroen, er vejen banet for at lancere den unge colombianer Egan Bernal som kaptajn i den italienske rundtur fra 11. maj til 2. juni.

»Jeg har boet i Italien i tre år og har fået rigtig mange venner, og jeg elsker at køre løb i det land«, siger Egan Bernal, der fylder 22 om en halv snes dage.

Både sydamerikaneren og Chris Froome indleder sæsonen i Tour Colombia, fra 12.til 17. februar, hvor Bernal sidste år – løbet hed dengang Colombia Oro y Paz – i sin debutsæson for Sky sejrede sammenlagt foran sine væsentligt mere berømte landsmænd Nairo Quintana, Rigoberto Uran og Sergio Henao, der måtte se sig slået med henholdsvis 8, 11 og 12 sekunder.

Styrtede voldsomt efter Touren

Bernal strøg ligeledes til tops sammenlagt i Tour of California, mens han i Tour de Romandie kun blev overgået af sloveneren Primoz Roglic med 8 sekunder. De to har nu udsigt til revanche i Giroen, som Roglic ligeledes satser på.

Giro d’Italia bliver Bernals anden store rundtur, idet han sidste år sluttede som nr. 15 i Tour de France.

Kort efter udsattes han for et voldsomt styrt i Clasica San Sebastian med særdeles slemme skader i ansigtet til følge, men han nåede lige netop efter en pause på to måneder at vende tilbage i de italienske storløb sidst på sæsonen og blev bl. a. nr. 12 i Il Lombardia.