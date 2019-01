Dansk trio jagter fælles mål på højeste niveau, men fra hver sit ståsted

Fakta Team Sunweb Med hollænderen Tom Dumoulin og australieren Michael Matthews som de to stjerner og Søren Kragh Andersen som en af blot 5 ryttere, der sejrede i 2018, består Team Sunwebs WorldTour-trup af 25 mand.

Blandt ni nye ryttere er danskerne Asbjørn Kragh Andersen og Casper Pedersen. Syv har sagt farvel og blandt dem markante skikkelser som hollænderen Laurens ten Dam og tyskeren Simon Geschke, der begge skifter til CCC.

Som et »danskerhold« betegnes ofte i medierne et udenlandsk mandskab i hvilken som helst sportsgren, der har en eller flere aktører ansat med oprindeligt tilhørsforhold i den rød-hvide idrætsverden.

I den kommende cykelsæson aspirerer tre af de 18 World Tour-hold – Astana, Deceuninck - Quick-Step og Team Sunweb – kraftigst til at få hæftet udtrykket på sig, fordi de alle har tre danskere i truppen, og mens de to førstnævnte har vænnet sig til at blive omtalt på denne måde, er Team Sunweb nyere i den sammenhæng.

Ganske vist har det tysk indregistrerede kollektiv med base og oprindelse i Holland allerede været betragtet ud fra en danskervinkel, fordi det i tre sæsoner har rådet over 24-årige Søren Kragh Andersen, der støt og roligt har udviklet sig til et topnavn med sin bragende flotte opvisning i Paris-Tours i begyndelsen af oktober som den mest friske bedrift.

Fem danskere på tre Sunweb-hold

Men her i 2019 får han selskab af sin knap to år ældre bror Asbjørn samt Casper Pedersen på 22, og desuden fortsætter den tempostærke 21-årige Pernille Mathiesen på kvindeholdet, ligesom Ludwig Anton Wacker på 18 har fået chancen på det uhyre skrappe udviklingsmandskab, så det var et markant udsnit af den danske talentmasse, der medvirkede, da Team Sunweb præsenteredes i Berlins Umspannwerk Alexanderplatz.

I dette optaktsshow, som for andet år i træk foregik i den tidligere østtyske industribygning, der har fået nyt liv som eventarena i hjertet af hovedstaden, optrådte Søren Kragh som den scenevante, mens det var nyt for både storebror Asbjørn og Casper Pedersen.

For dem er der lagt op til en anderledes radikal ændring af cykeltilværelsen end for den etablerede Søren Kragh, men der er også stor forskel på udfordringen mellem de to debutanter indbyrdes. Hvor der er lagt op til en knald-eller-fald sæson for Asbjørn Kragh, går Casper Pedersen ind til et væsentligt mere langsigtet projekt med en kontrakt, der løber til udgangen af 2021.

»Jeg har været inde i en periode, hvor jeg skulle finde mig selv igen og derfor har jeg kun lavet en aftale for et år. Jeg skal bevise både over for holdet og mig selv, at jeg kan begå mig. Jeg tror fuldt og fast på, at det lykkes, og at samarbejdet bliver forlænget, men nu skal vi lige i gang«, siger Asbjørn Kragh Andersen, der blev professionel samtidig med sin bror i 2016.

Selv om han blev den første vinder på det franske 2. divisionshold Delko-Marseille, da han slog til på en etape i Tour des Fjords, kørte det eventyr imidlertid af sporet bl.a. på grund af langvarige skadeperioder.

Efter et år på Bjarne Riis’ og Lars Seiers Team Waoo, hvor det blev til samlet sejr i Tour du Loir et Cher, er Asbjørn Kragh klar til atter at forsøge sig på højeste niveau, og han får sin første opgave i det franske Tour La Provence fra 14. til 17. februar.

»Der er himmelvid forskel på de forhold, jeg arbejdede under på Delko, og dem jeg møder her på Team Sunweb. Der er på alle måder maksimal opbakning, og det er med til at styrke min overbevisning om, at det her nok skal blive godt. Jeg glæder mig i hvert fald«, understreger Asbjørn Kragh.