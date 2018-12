Årets Cykelrytter 2018 Michael Valgren: »Sejren i Amstel Gold Race var det største øjeblik i en fantastisk sæson«

Fakta Årets Cykelrytter 2018 Årets Cykelrytter kåredes første gang i 1976, og prisen gik dengang til landevejens 100 km hold bestående af Jørgen Emil Hansen, Jørn Lund, Verner Blaudzun og Gert Frank, der erobrede bronze ved OL i Montrèal. To ryttere, Alex Pedersen i 1984, 1987 og 1994 samt Michael Rasmussen i 1999, 2003 og 2005, har modtaget udmærkelsen tre gange. For Michael Valgren er der tale om den anden kåring, eftersom han også hyldedes i sin første sæson som professionel 2014 efter bl.a. at være blevet dansk mester og have vunde Post Danmark Rundt sammenlagt. Valgren slutter sig dermed til et selskab på 10 andre ryttere, der er hædret to gange: Jakob Fuglsang, 4 km forfølgelsesholdet med Alex Rasmussen, Casper Jørgensen, Jens-Erik Madsen Michael Mørkøv og Michael Færk Christensen, Amalie Dideriksen, Bjarne Riis, Michael Marcussen, Dan Frost, Hans-Henrik Ørsted, Bo Hamburger, Henrik Djernis og Jan Bo Pedersen. De seneste 10 års prismodtagere: 2017 Jakob Fuglsang, 2016 og 2013 Amalie Dideriksen, 2015 Mads Würtz Schmidt, 2014 Michael Valgren, 2012 Lasse Norman, 2011 Lars Bak, 2010 Matti Breschel, 2009 og 2008 4 km forfølgelsesholdet. Vis mere

Da Danmarks Cykle Union her til aften ved Dansk Bicycle Clubs nytårsstævne i Ballerup Super Arene kårede Årets Cykelrytter 2018, var hovedpersonen ude af stand til at være til stede.

Michael Valgren, der var suset i mål som nr. 1 i den afstemning, licensindehaverne i DCU har foretaget blandt fem nominerede kandidater, satte sig nemlig i dag i et fly med kurs mod Australien, hvor han fra 15. januar i Tour Down Under tager fat på den første opgave for sin ny arbejdsgiver, det sydafrikanske WorldTour-mandskab Team Dimension Data.

Baggrunden for indstillingen og valget af Valgren var åbenlys: Sejr i WorldTour-løbene Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad samt en så overbevisende konstant indsats gennem hele sæsonen, at det på Den Internationale Cykleunions officielle verdensrangliste bragte ham fra placeringen som nr. 104, inden der blevet taget hul på 2018, frem som nr. 18, nu da året snart er omme.

Også Årets Cykelrytter i 2014

Det er anden gang, den 26-årige Valgren modtager udmærkelsen, eftersom det også skete i debutsæsonen som professionel 2014, da han bl.a. havde vundet Post Danmark Rundt sammenlagt, var blevet national mester og – ligesom i år i øvrigt – havde kørt et glimrende VM uden at nå helt frem til medaljerne.

Ved den aktuelle kåring var Valgren oppe mod sin snart forhenværende holdkammerat på Astana, Tour de France-etapevinderen Magnus Cort, den dobbelte U23-verdensmester i enkeltstart Mikkel Bjerg, VM- og EM-medaljevinderen på bane samt WorldTour-triumfator på landevejen Amalie Dideriksen og 4 km forfølgelsesholdet, der erobrede sølv ved verdensmesterskaberne og senest har leveret imponerende World Cup-præstationer.

Tager fat på nyt kapitel i sit liv

»Det er en dejlig melding at få her midt mellem to sæsoner, hvor jeg på flere måder har taget fat på et nyt kapitel i mit liv«, fortæller Michael Valgren, der ikke alene kaster sig ud i et helt nyt eventyr rent arbejdsmæssigt, men også er blevet gift med sin Sissel.

»Det har været et helt igennem fantastisk cykelår for mig, hvor jeg stort set har været i stand til at køre stærkt lige fra starten i januar, til jeg blev nr. 7 ved VM i slutningen af september i Østrig i mit sidste løb«.

»Det største øjeblik var imidlertid, da jeg susede først over stregen i Amstel Gold Race i april, men også netop i VM og i Flandern Rundt var jeg rigtigt godt tilfreds med min indsats«.

17-årig tildeltes Talentpris

Også uddelingen af Årets Talentpris stod på programmet i Ballerup Super Arena, og til den kan kun ryttere fra U19 kategorien og nedefter komme i betragtning.

Her er der ikke tale om nogen afstemning, men om en decideret tildeling efter en beslutning truffet i en fem-mands komité, og her faldt valget på den 17-årige Frederik Wandahl.

Den alsidige teenager, der er junior også næste sæson, blev i sommer national mester i sin klasse på landevejen, og cirka halvanden måned senere erobrede han på banen i den schweiziske by Aigle sølv ved junior VM i den olympiske disciplin omnium.

Frederik Wandahl sluttede med 113 point, mens franskmanden Donovan Vincent Grondin sejrede med 117, og bronzen gik til australieren Blake Quick med 106.

I slutningen af september var Frederik Wandahl tilbage på landevejen, hvor han ved junior VM i Østrig kørte en 5. plads i hus.