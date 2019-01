På kurs mod tinderne: Ung dansker dropper vildt skæg og dyb skuffelse, og nu brillerer han i drømmejob på verdens mest vindende hold

23-årige Kasper Asgreen blev verdensmester i holdkørsel efter seks måneder som professionel, og på den korte tid har han også overbevist ledelsen hos Deceuninck-Quick-Step om, at han er værd at satse på i hvert fald til udgangen af 2021.

For mindre end et år siden kæmpede Kasper Asgreen med dystre tanker om, at han trods en stribe bemærkelsesværdige præstationer på den internationale cykelscene ikke ville at få opfyldt sin brændende drøm om kontrakt med et WorldTour-mandskab.

Så pludselig, som lyn fra en klar himmel, dukkede den inderligt attråede chance op.

31. marts optrådte han i en mindre hollandsk styrkeprøve for Bjarne Riis’ og Lars Seiers hjemlige 3. divisionshold Team Virtu for blot fire dage senere at stå på startlinjen i det belgiske storløb Scheldeprijs som debutant i de seneste sæsoners mest vindende professionelle landevejskollektiv, Quick Step-Floors.

Og derfra er det udelukkende gået fremad for den 23-årige koldingenser. Med et utrætteligt slid i front for feltet i den ene opgave efter den anden, stillede han effektfuld til skue, hvilken exceptionel menneskelig motor, han er i besiddelse af.

Verdensmester som nyprofessionel

Det observerede den sportslige ledelse hurtigt, og Asgreens uforlignelige tempokvaliteter indbragte ham en plads i sekstetten til VM i holdløb, og efter det udmarvende højhastighedsridt på landevejene omkring Innsbruck kunne han 30. september som den blot tredje nyprofessionelle i historien lade sig hylde som verdensmester i den krævende disciplin.

Denne kulmination på en generelt maksimalt tilfredsstillende indsats har nu ført frem til den yderst kontante anerkendelse, at han for få dage siden kunne sætter sit navn på en aftale, som, binder ham til den nuværende arbejdsgiver, der har skiftet navn til Deceuninck-Quickl-Step, helt frem til udgangen af 2021.

»Jeg må indrømme, at jeg var begyndt at frygte, at tiden var forpasset til at komme ind på et WorldTour-hold«, tænker Kasper Asgreen tilbage siddende i et ret ubekvemt sofaarrangement i Sky Bar på Hotel Suitopias 29. etage i den spanske ferieby Calpe ved Middelhavet under Deceuninck-Quick Steps Media Day i den forgangne uge i forbindelse med Deceuninck-Quick-Steps træningslejr.

Havde et fantastisk 2017

»Jeg synes selv, jeg havde haft et fantastisk 2017, hvor jeg bl.a. blev U23-europamester på enkeltstarten, vandt en etape i Tour de l’Avenir og kørte i den gule førertrøje i fire dage. Og jeg var da også blevet inviteret med på træningssamlinger både hos Trek-Segafredo og Quick Sterp-Floors«.





Kasper Asgreen kører i mål som vinder af 1. etape i Tour de l'Avenir 2017. Foto: Tour de l'Avenir.

»Alligevel skete der ikke noget, selv om det var meget tæt på. Og jeg vidste jo godt, at det ville være sværere og sværere, jo ældre man bliver. De store hold er tilbøjelige til at satse på de helt unge og ikke på en rytter, der er vokset ud af U23-kategorien, som jeg var det ved starten af 2018«.

»Det var en vanskelig periode at komme igennem, men heldigvis har jeg altid haft gode folk omkring mig, der har forstået at få mit hoved til at vende rigtigt også i vanskelige situationer«, siger Kasper Asgreen med et lidt pudsigt udtryk og hentyder til Christian Poulsen, der har hjulpet ham siden de tidligere år, og Michael Skelde.

»Jeg havde mere eller mindre indstillet mig på at tage yderligere et år på Team Virtu og var da også i fuld gang med det, da jeg pludselig under et løb i Frankrig fik en sms fra Quick Steps manager Patrick Lefevere, hvor der bare stod »we have a deal«, og med ét slag forvandledes min tilværelse«.

Skulle lige have klaret et lille problem

Inden Kasper Asgreen for alvor kunne integreres i de nye omgivelser, var der et lille problem, der skulle klares.

Han mødte nemlig op med et ret vildt voksende skæg efter ikke at have barberet sig i nogle uger, men han blev meget hurtigt gjort opmærksom på, at det ikke ville være klogt at præsentere sig på den måde for Patrick Lefevere.

»Jeg fik at vide, at Lefevere var alt andet end begejstret for ryttere med skæg, og eftersom det var mere eller mindre tilfældigt, at jeg havde ladet mit gro, var det ikke noget problem for mig at fjerne det i en fart. Der var jo ingen grund til at gøre sig upopulær fra starten«, lyder det med et smil fra den unge dansker.

Holdets danske sportsdirektør Brian Holm bekræfter episoden, samt at Lefevere, selv om han har oparbejdet en en af de mest velfungerende og succesrige maskiner i den moderne cykelsport, i det hele taget er af den gamle skole med urokkelige og strikse meninger om, hvordan tingene skal gribes an.

Lefevere kan være en barsk herre

»Jeg holder meget af at arbejde for Lefevere og opfatter ham som en særdeles retfærdig chef. Og med de resultater, holdet opnår, er det jo ret tydeligt, at hans metoder virker«, fastslår Brian Holm.

»Men han kan også være en barsk herre. Når vi sportsdirektører er ude til løbene, kan vi få bidende barske sms’er, hvis det ikke lige er gået, som Patrick havde håbet«.

»Og det der med skægget er altså et af de punkter, som efter hans mening ikke hører hjemme på en cykelrytter. Jeg har også været ude for, at en ansat med markante tatoveringer på armene fik besked på at gå med langærmede skjorter, når han skulle være sammen med sponsorerne. Lefevere efterlader ingen i tvivl om, hvilke holdninger og meninger han har, og så er det bare at rette ind«.

»Nu ved jeg godt, at jeg også selv har optrådt med skæg, men jeg tror simpelthen bare, at Patrick har opgivet mig«, siger Brian Holm med et bredt grin.

Syv sting i ansigtet var ikke værd at tale om

Om Kasper Asgreens indstilling til jobbet kan den danske sportsdirektør berette en anekdote, der efter Brian Holms opfattelse afslører, at hans landsmand er gjort af det rette stof til at begå sig i den barske branche.

»Kasper kørte det italienske etapeløb Adriatica Ionmica Race i juni. Jeg var ikke selv med, men jeg ringede til ham for at høre, hvordan det gik, efter at han var styrtet på en etape«, fortæller Brian Holm.

»Vi fik en sludder, og Kasper havde ikke noget specielt at bemærke. Siden fik jeg imidlertid at vide, at han havde været en tur på hospitalet og var blevet syet med syv sting i ansigtet. Men det, syntes han åbenbart ikke, var noget særligt, for han sagde da ikke noget til mig om det. Der er flere andre eksempler på, at han simpelthen udelukkende tænker på at gøre sit arbejde så godt som muligt, og det har alle på holdet jo også fået øjnene op for«.

At stå af er ikke noget for Asgreen

Kasper Asgreens ubændige vilje afspejler sig også i den samlede opgørelse over hans bedrifter i 2018. Kun ud for tre af de løb, han kørte sidste år, står nemlig betegnelsen DNF - did not finish - og efter danskerens egen menig var der kun tale om, at han reelt opgav en enkelt gang.