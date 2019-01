Skiferie med kæresten, hemmelige tricks og generel glæde er kometens brændstof på den videre færd mod tinderne

»Nu var jeg jo ikke med sidste år i Innsbruck, men jeg føler, at der på landsholdet er opstået en fantastisk vilje til at arbejde for hinanden. Netop i denne sæson tror jeg, at vi har fine medaljechancer. Hurtigt bedømt mener jeg da, at både Michael Valgren, Mads Pedersen, Magnus Cort og jeg selv har en reel mulighed for at vinde. Og så har jeg måske her i skyndingen glemt en eller anden«, konstaterer Søren Kragh nærmest undskyldende.

Til det er at sige, at eksempelvis en Jakob Fuglsang kan tænkes at føle sig overset i den forbindelse. Men ellers er det svært ikke at give den danske Team Sunweb-trumf ret.