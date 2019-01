Dramatisk styrt, barskt vejr og nyt ranglistesystem, som fremhæver Michael Valgren, danner optakt til WorldTour-sæsonen

Årets Cykelrytter 2018 og tre andre danskere er med, når WorldTouren i nat dansk tid har premiere med Tour Down Under.

Fakta Tour Down Under Tour Down Under, der strækker sig over 6 etaper og indledes i nat, er det første af de 38 WorldTour-arrangementer, der rundes af med Tour of Guangxi fra 15. til 20. oktober.

Et enkelt nyt er kommet til, idet det tidligere etapeløb Driedaagse De Panne er ændret til en endags styrkeprøve med navnet Brugge-De Panne, som har fået plads i kalenderen 27. marts og dermed er den første af fem store belgiske WorldTour-begivenheder på 12 dage kulminerende med Flandern Rundt 7. april.

De seneste 10 års vindere af Tour Down Under: 2018: Daryl Impey, 2017: Richie Porte, 2016: Simon Gerrans, 2015: Rohan Dennis, 2014: Gerrans, 2013: Tom-Jelte Slagter, 2012: Gerrans, 2011: Cameron Meyer, 2010: Allan Davis. Bortset fra Gerrans og Davis er alle med igen. Det samme gælder Luis León Sánchez, som sejrede i 2005.

Sidste års top-10: 1. Daryl Impey 20.03.34 timer, 2. Richie Porte samme tid, 3. Tom-Jelte Slagter 16 sekunder, 4. Diego Ulissi 20 sek., 5. Dries Devenyns, 6. Egan Bernal, 7. Gorka Izagirre alle s.t., 8. Luis León Sánchez 23, 9. Ruben Guerreiro, s.t., 10. Robert Gesink 24. Som de eneste er Bernal og Izagirre ikke med igen.

Bedste danske slutplaceringer: Jesper Skibby nr. 2 i 1999, Lennie Kristensen nr. 2 i 2003, Lars Bak nr. 3 i 2007. Vis mere

Efter en dramatisk og for en halv snes aktører smertefuld generalprøve samt varsler om voldsomt barske vejrmæssige betingelser i de kommende døgn indledes kl. 01.30 i nat dansk tid for et bredt udvalg af verdens bedste landevejsryttere den sæson, som med ganske få pauser undervejs strækker sig godt 10 måneder frem til slutningen af oktober.

Det australske Tour Down Under, der i sin 10. udgave i 2008 begunstigedes med ProTour-status i Den Internationale Cykelunions (UCI) ihærdige bestræbelser på at globalisere den krævende idræt og lige siden har hørt hjemme på højeste niveau i løbshierarkiet er med Adelaide som omdrejningspunkt årets første officielle opgave for 133 deltagere fordelt på 19 mandskaber.

De var alle i aktion i søndags i det traditionelle, timelange gadeløb, som hverken tæller med i Tour Down Under-regnskabet eller i sejrs-statistikkerne, og for en snes mand udviklede det sig til en ubehagelig oplevelse med to større styrt i den afsluttende fase.

Michael Mørkøv en tur i asfalten

Det gik blandt andre ud over den danske mester Michael Mørkøv og hans italienske kaptajn hos Deceuninck-Quick Step Elia Viviani, der i det næstsidste sving i opløbet var blandt de omkring 10, der måtte en tur i asfalten.

Alle var dog hurtigt på benene igen, og ingen syntes at være kommet alvorligt til stede, men uheldet fik den betydning, at kun 8 ryttere reelt var tilbage til at dyste om sejren.

Med fremragende støtte af sin tyske holdkammerat Roger Kloge, som har taget turen med ham fra australske Mitchelton-Scott til belgiske Lotto Soudal, susede den 24-årige australske spurtkanonen Caleb Ewan først over stregen fulgt af slovakken Peter Sagan og landsmanden Alex Edmondson (Mitchelton-Scott).

Storm og over 40 graders varme i vente

Ewan, Sagan og Viviviani hører også til favoritterne, når det går løs med den 125,6 km lange 1. etape, der har start og mål i Adelaide, men både denne styrkeprøve og den efterfølgende er ramt af de ekstreme vejrforhold, som hersker i Australien i øjeblikket.

På 1. etape er den afsluttende rundstrækning på 3,4 km droppet, fordi meteorologerne forudser storm omkring havneområdet i Adelaide, og på 2. etape er der kappet 26,9 km af distancen, fordi temperaturen ventes at komme et stykke over de 40 grader.

Det er de vilkår, der venter Årets Cykelrytter i Danmark 2018 Michael Valgren, der sammen med sin ny holdkammerat hos sydafrikanske Dimension Data landsmanden Lars Bak slap helskindet fra søndagens kappestrid, hvor de sluttede som henholdsvis nr. 24 og 25 med et minus på 32 sekunder.

Valgren regner med at arbejde for holdkammerat

Også Deceuninck-Quick Steps danske debutant Mikkel Honoré gik fra gadeløbet uden skrammer og med en 12. plads, da han krydsede stregen i en lille gruppe 9 sekunder efter Ewan.

Michael Valgren nærer ikke de store forventninger til personlig belønning for strabadserne i Tour Down Under, men håber måske at kunne sætte noget ind på poularitetskontoen.

Vi har et godt bud til det samlede klassement i hollænderen Tom-Jelte Slagter, der tidligere har vundet løbet og sidste år blev nr. 3 Michael Valgren, cykelrytter

»Vi har et godt bud til det samlede klassement i hollænderen Tom-Jelte Slagter, der tidligere har vundet løbet og sidste år blev nr. 3, og det kommer nok til at handle om at støtte ham bedst muligt«

»Måske viser der sig en chance på en af etaperne, men ellers bliver der for mit vedkommende nok tale om at satse maksimalt i endags løbet Cadel Evans Great Ocean Road Race søndag 27. januar«.

Nr. 6 på den ene rangliste, 388 på den anden

At det netop er endags udfordringerne, som er Valgrens store force, fremhæves også af det nye ranglistesystem, som UCI lancerer fra denne sæsons start.

Nu opereres der med tre globale ranglister - dels den overordnede, som omfatter alle løb på termingslisten, dels en specielt for endags løbene, dels en for etapeløbene.