Rivalers brøler puster nyt liv i verdensmesters kuldsejlede karriere

Michael Freiberg vandt VM i omnium i 2011, sagde stop, da han ikke blev udtaget til OL året efter, og vendte først tilbage i 2017 for i dag at blive australsk mester på landevej.

Trods talstærk repræsentation i feltet måtte det australske WorldTour-mandskab Mitchelton-Scott tage til takke med en bronzemedalje ved den flerdobbelte verdensmester på banen Cameron Meyer, da opgøret om den nationale hæder på landevej i dag afvikledes med start og mål i Buninyong.

Dagens forbløffende triumfator blev den 28-årige Michael Freiberg, som i finalen totalt overrumplede Meyer og Chris Harper (Team BridgeLane), da alt tydede på, at den endelige dyst om guldet skulle udspille sig mellem de to.

I den afgørende fase af den 185,6 km lange kappestrid havde denne trio skilt sig ud sammen med Meyers holdkammerat, den tidligere dobbelte mester Luke Durbridge, men denne måtte slippe på dagens sidste stigning.

Også Freiberg syntes at have forspildt sine muligheder, da han blev distanceret på det sidste par km, men så dummede Meyer og Harper sig gevaldigt.

Taktisk spilfægteri åbnede døren for comeback

Da de nærmede sig 1.000 m mærket, begyndte de to at køre taktisk, og det betød, at de sænkede farten så markant, at Michael Freiberg fik chancen for et overraskende comeback.

Han fik tilslutning til Meyer og Harper med 800 m tilbage og forcerede med det samme. Det lykkedes ham at holde hjem 1 sekund foran Harper og Meyer, mens Durbridge som nr. 4 nåede til vejs ende med et minus på 1.23 minut.

Derefter fulgte den næste lille gruppe 3.24 minutter efter, og mens Mitchelton-Scott havde 5 mand blandt de blot 25 fuldførende, befandt holdets tidligere supersprinter Caleb Ewan, der nu er skiftet til Lotto Soudal, sig ikke mellem disse.

Uden sammenligning den største jubeloplevelse

For Michael Freiberg var der uden sammenligning tale om den største jubeloplevelse på landevejen, og den kommer i den anden halvdel af hans karriere, der blev genoptaget i 2017 efter en pause på 4 år.

Som så mange australiere er Michael Freiberg skolet på banen, og han var i sine helt unge år en del af det succesrige australske landshold.

Sit fornemste resultat opnåede han i 2011, da han på velodromen i Apeldoorn som 20-årig blev verdensmester i omnium foran newzealænderen Shane Archbold og belgieren Gijs van Hoecke.

Han var ligeledes inde omkring 4 km holdet, men da der i 2012 ikke var plads til ham i nogen af disciplinerne ved hverken verdensmesterskaberne på hjemmebane i Melbourne eller ved OL i London, mistede han lysten til at konkurrere på højeste niveau.

Mesterskabstrøjen en sjælden gæst i Europa

Først i 2017 vendte han tilbage på det australske kontinentalhold IsoWhey, mens han sidste år kørte for Bennelong SwissWellnes. I 2019 repræsenterer han Pro Racing Sunshine Coast, og dagens bedrift kom som lyn fra en klar himmel, efter at han på landevejen aldrig tidligere har leveret præstationer, der blot tilnærmelsesvis tangerer den aktuelle.

Med Freibergs triumf bliver den australske mesterskabstrøje en sjælden gæst på den europæiske cykelscene, hvor de australske kontinentalhold kun optræder særdeles sporadisk.

Til gengæld bliver den newzealandske nok at se ved adskillige lejligheder på disse breddegrader, om end det ikke bliver helt oppe på WorldTour-plan.

Heller ingen WorldTour-succes i New Zealand

Den 20-årige James Fouche, der hele sidste sæson kørte i Europa for britiske Team Wiggins, hvor han stadig er ansat, sejrede nemlig suverænt i kampen om den newzealandske titel, efter at han forleden havde vundet enkeltstarten i U23-kategorien.

Fouche nåede alene til mål 3.15 minutter foran en trio, hvor Tom Scully (EF Education First) besatte tredjepladsen og dermed blev bedste WorldTour-rytter.

Den nykårede enkeltstarsmester hos eliten Patrick Bevin, der med sin sejr i temporidtet sikrede det nyetablerede polske WorldTour-hold CCC den første gevinst, kom i linjeløbet i mål som nr. 5 med et minus på 4.11 minutter til sin unge landsmand.