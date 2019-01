Heldig outsider slipper fri af voldsomt massestyrt og scorer dobbelt WorldTour-triumf

I sidste års Tour Down Under var han fuldstændig låst af sine forpligtelser over for sin australske kaptajn hos BMC Richie Porte, og i det hele taget har han som oftest været henvist til opgaven som hjælper.

Det har affødt talrige solide præstationer og i et enkelt tilfælde også en bemærkelsesværdig samlet slutplacering, da han blev nr. 4 i Tour of Britain. Bevin bar førertrøjen i to dage, og måtte i den sidste ende kun se sig overtrumfet af de etablerede stjerner franskmanden Julian Alaphilippe, hollænderen Wout Poels og sloveneren Primoz Roglic.

Jeg føler, at vi befinder os i en meget gunstig position, og at vi er stærke nok til at drage nytte af den på de kommende etaper Patrick Bevin, cykelrytter

4. januar i år sikrede Patrick Bevin sig det nationale mesterskab i enkeltstart for to dage senere at bliver nr. 5 i linjeløbet, og han har nu under alle omstændigheder sørget for en formidabl start på sæsonen både for sig selv og sin polske arbejdsgiver.

Det er da også en yderst optimistisk Patrick Bevin, der imødeser den resterende del af løbet.

»Selvfølgelig bliver vi nu sat mere under pres, men jeg føler, at vi befinder os i en meget gunstig position, og at vi er stærke nok til at drage nytte af den på de kommende etaper« siger newzealænderen til CCC Teams hjemmeside.





To udbrydere forsøgte sig igen

To af de tre deltagere i dagens lange udbrud havde allerede været i offensiven døgnet inden. Kasakheren Artyom Zakharov (Astana) og Jason Lea fra det australske landshold havde åbenbart fået smag for mere, og de havde i deres andet forsøg fået selskab af spanieren Jaime Castrillo (Movistar).