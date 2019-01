Forvandlet hjælper kæmper som en besat for at holde stand mod favoritterne

Newzealænderen Patrick Bevin fortsætter med at overraske i WorldTour-løbet Tour Down Under, selv om han bliver kraftigt udfordret.

I en indædt fight for at holde fast i forvandlingen fra hjælperytter til hovedperson kunne den 27-årige newzealænder Patrick Bevin (CCC Team) drage et lettelsens suk efter mødet med den første af løbets to hidsige stigninger, Corkscrew Road, på den 129,2 km lange 4. etape i WorldTour-premieren Tour Down Under fra Unley til Campbelltown.

For selv om han på stregen måtte se sig overtrumfet af sidste års samlede sejrherre sydafrikaneren Daryl Impey (Mitchelton-Scott), forsvarede outsideren Bevin sig så suverænt mod angreb fra favoritterne, at disse nu kun har yderligere én chance for at støde ham fra tronen – på søndagens afsluttende etape med klatrefinalen til Willunga Hill.

»Jeg vidste på forhånd, at det ville blive en meget hård dag, og jeg er ovenud tilfreds med udfaldet«, konstaterede Patrick Bevin, da han interviewedes af den ihærdige tyske tv-reporter Jens Voigt, som er i fuld gang med at cementere sin ny karriere i medieverdenen.

»Inden etapen havde jeg ikke turdet håbe på, at jeg ville befinde mig i så gunstig en position, som tilfældet er nu. Jeg ved udmærket, at der venter en knaldhård finale på søndag, hvor jeg bliver alvorligt presset af først og fremmest Daryl Impey og Richie Porte, men allerede nu har jeg fået meget mere ud af dette løb, end jeg havde regnet med«.

20 ryttere kom til mål i første gruppe

Impey og Bevin førte an i en gruppe på 20 mand, der distancerede de nærmeste rivaler med 21 sekunder, og top-10 på etapen tog sig efter de to nævnte således ud: 3. Luis León Sánchez (Astana), 4. Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin), 5. Ruben Fernandez (Movistar), 6. George Bennett (Jumbo-Visma), 7. Diego Ulissi (UAE Team Emirates), 8. Michael Woods (EF Education First), 9. Chris Hamilton (Team Sunweb), 10. Dylan van Baarle (Team Sky) alle i samme tid.

Herefter ser top-10 i det samlede klassement således ud inden næstsidste etape, hvor sprinterne får chancen for atter at komme til orde: 1. Bevin, 2. Impey 7 sekunder, 3. Sánchez 11, 4. Chris Hamilton 21, 5. Ryan Gibbons (Dimension Data), 6. Jan Polanc (UAE Team Emirates), 7. Bennett, 8. Guerreiro, 9. Ulissi, 10. Woods alle samme tid.

Inden etapen havde jeg ikke turdet håbe på, at jeg ville befinde mig i så gunstig en position, som tilfældet er nu Patrick Bevin, cykelrytter

Yderligere 8 ryttere med blandt andre hollænderen Wout Poels (Team Sky) og værtsnationens formentlig varmeste vinderkandidat Richie Porte (Trek-Segafredo) har et minus på 21 sekunder til Patrick Bevin, og det må formodes, at den endelige vinder vil være at finde mellem de 18 mand, som nu har skilt sig ud i toppen af klassementet.

Valgren fulgtes med Sagan

Michael Valgren (Dimension Data) nåede som nr. 34 til vejs ende i en lille gruppe sammen med blandt andre slovkakken Peter Sagan (Bora-hansgrohe) med et minus på 32 sekunder.

Foto: Brenton Edwards/Ritzau Scanpix Peter Sagan har brug for en forfriskning, selv om temperaturen er faldet en anelse i området, hvor han og kollegerne udfolder sig

Peter Sagan har brug for en forfriskning, selv om temperaturen er faldet en anelse i området, hvor han og kollegerne udfolder sig Foto: Brenton Edwards/Ritzau Scanpix

For Sagan betød det, at han dumpede fra den samlede andenplads ned som nr. 20 med 39 sekunder op til Bevin, mens Valgren nu ligger nr. 31 og ligesom 5 andre ryttere er 53 sekunder efter Bevin.

Danskerens to holdkammerater australieren Ben O’Connor og hollænderen Tom-Jelte Slagter, der på forhånd betragtedes som det sydafrikanske mandskabs bedste bud i klassementet, har begge sat 42 sekunder til, og det tegner ikke synderligt opmuntrende perspektiver for en endelig topplacering.

Lars Bak (Dimension Data) er 2.16 minutter efter som nr. 43, mens de to andre danske deltagere Deceuninck-Quick Step-holdkammeraterne Michael Mørkøv og Mikkel Honoré som nr. 121 og 127 blandt de 132 tilbageværende aktører er henholdsvis 20.29 og 21.27 minutter bagud.

Bevin kraftigt udfordret af fire favoritter

Patrick Bevin, der sidste år ved denne tid brugte kræfterne på at assistere sin daværende BMC-kaptajn Richie Porte, blev i dag udfordret kraftigt af denne samt yderligere tre favoritter, Wout Poels, Michael Woods og George Bennett.

Med lidt over 6 km til mål forcerede disse fire på vej op ad Corkscrew Road, der med sin gennemsnitlige stigningsprocent på 9 som ventet førte til en markant udskilning.