Vildt WorldTour-drama: Vinderen nikker skaller og diskvalificeres, mens rytteren i førertrøjen sendes på hospitalet

Australieren Caleb Ewan blev frataget sejren, og newzealænderen Patrick Bevin udsattes for barsk medfart på en ellers fredelig dag i Tour Down Under.

Alt var lagt op til en forholdsvis fredelig affære på den 149 km lange 5. etape i WorldTour-løbet Tour Down Under fra Glenelg til Strathalbyn, men det kan nok være, at begivenhederne i den afsluttende fase eksploderede i vildt drama.

Først måtte indehaveren af den okkerfarvede førertrøje newzealænderen Patrick Bevin (CCC Team) en så barsk tur i asfalten, at der en kort overgang herskede tvivl om, hvor vidt han i det hele taget var i stand til at fortsætte.

Det lykkedes dog den 27-årige Bevin at vinde det tabte terræn tilbage efter en heroisk fight, men dermed var der ikke sat punktum for de sindsoprivende hændelser.

Belgisk debutant tildelt sejren

Få minutter efter at den australske spurtkanon Caleb Ewan jublende susede over stregen som første mand til sin debutsejr for sin ny belgiske arbejdsgiver Lotto Soudal, meddelte juryen nemlig, at Ewan var deklasseret, og at belgieren Jasper Philipsen (UAE Team Emirates), som australieren ellers knebent havde slået, var den retmæssige vinder.

De to havde i selve opløbet været involveret i en hidsig infight skulder mod skulder i kampen om positionen på hjul af den slovakiske eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe).

Ewan nøjedes imidlertid ikke med at skubbe, men bevægede også to gange sit hoved så kraftigt i retning af belgieren, at juryen åbenbart har takseret forseelsen til, at australieren nikkede skaller.

I hvert fald blev Caleb Ewan ekspederet ned i bunden af etaperesultatet, mens den 20-årige belgiske debutant nu er noteret for sin første sejr som professionel.

Patrick Bevin forpint af smerter

Med blodet piblende fra adskillige hudafskrabninger, tydeligvis forpint af smerter og med førertrøjen flænset i stykker kæmpede Patrick Bevin sig til vejs ende som nr. 43 i samme tid som Philipsen.

Outsideren, der har ført sæsonens første WorldTour-løb siden 2. etape, forsvarede med nød og næppe sin position og er fortsat 7 sekunder foran sidste års samlede sejrherre sydafrikaneren Daryl Impey (Mitchelton-Scott).

De to havde endda undervejs i bonusspurterne erobret 5 sekunder fra alle de øvrige aspiranter til de endelige topplaceringer.

Men hvor hårdt Patrick Bevin er medtaget inden morgendagens 151,5 km lange kongeudfordring fra McLaren Vale til den afsluttende klatretur på Willunga Hill, er det store spørgsmål, der melder sig efter pinefulde medfart, han udsattes for i dag. Han blev kort efter at være kommet i mål sendt til undersøgelse på hospitalet for at få konstateret, om der gemmer sig alvorlige skader bag skrammerne.

Så ikke ud til at kunne fortsætte

I øjeblikkene efter uheldet, hvor adskillige ryttere var involveret, forekom det som om, Bevin måtte se sin drøm om karrierens fornemste resultat brutalt smadret.

Newzealænderen lignede bestemt ikke en mand, der var i stand til at fortsætte, da han omsider havde stablet sig på benene.

Kun ved at støtte sig til en holdkammerat formåede han at stå nogenlunde oprejst – alligevel var han i stand til at kravle op på reservecyklen, og da han først sad der, gik den vilde jagt for at nå op til feltet igen.

Han fik hurtigt assistance af holdkammerater, og selv om det indledningsvis så håbløst ud, fik han tilslutning, men billederne af Bevin lige efter målpassagen efterlod ingen tvivl om, at der lå en næsten overmenneskelig indsats bag hans bedrift.

Mørkøv og Co. syntes at have kontrol over finalen

At Caleb Ewan og Jasper Philipsen skulle blive hovedpersonerne i massespurten, tydede ikke meget på, da feltet tordnede ind på de sidste 1.000 meter.

Her havde Deceuninck-Quick Step tilsyneladende fuldstændig kontrol over situationen med den danske mester Michael Mørkøv helt i front fulgt af italieneren Fabio Sabatini og dennes landsmand, sidste års mest vindende aktør på den internationale scene Elia Viviani.

Alt forekom at være lagt til rette for en gentagelse af den italienske mesters overbevisende opvisning på 1. etape, men da Viviani blev overladt til sig selv, havde han ganske enkelt ikke den nødvendige topfart.