127 år gammel klassiker skifter karakter og får ny finale i hjertet af storby

Selv et 127 år gammelt, traditionsrigt arrangement kan blive udsat for radikale ændringer, hvilket Amaury Sport Organisation i dag leverede bevis for, da denne sæsons rute for klassikeren Liège-Bastogne-Liège præsenteredes.

Nogen nyskabelse er der dog ikke tale om, men derimod en tilbagevenden til tidligere praksis, for efter at finalen i dette et af cykelsportens fem store Monumenter i 27 år har været henlagt til forstaden Ans, kåres sejrherren efter de 256 kilometers strabadser 28. april atter i hjertet af den vallonske storby.

Den brede Boulevard d’Avroy skal danne rammen om målområdet, der dermed ikke bliver fuldstændig identisk med det, som løb forlod i begyndelsen af 1990’erne.

Rolf Sørensen på podiet begge steder

Det lå på Boulevard de la Sauvenière, som munder ud i Boulevard d’Avroy, og det var blandt andet her, inde i selve byen, at den belgiske legende Eddy Merckx hjemførte fire af de fem triumfer, der stadig fremhæver ham som den mest vindende i løbets historie.

Det var også på Boulevard de la Sauvenière, Rolf Sørensen for første gang betrådte podiet, da han i 1991 i spurten blev overtrumfet af sin italienske holdkammerat Moreno Argentin og belgieren Claude Criquelion, mens Danmarks mest vindende cykelrytter gennem tiderne selv havde spanieren Miguel Indurain, belgieren Eric van Lancker, mexicaneren Raul Alacala, spanieren Marino Lejarreta og ireren Stephen Roche bag sig, da disse otte nåede til mål 2.30 minutter foran de nærmeste forfølgere,

To år senere var scenen skiftet til Ans, og her sikrede Rolf Sørensen sig en af karrierens fornemste gevinster, da han var den hurtigste i en duel med schweizeren Tony Rominger, mens italieneren Maurizio Fondriets på tredjepladsen var 21 sekunder efter.

Sidste stigning 15 km fra mål

Ændringen af ruten betyder, at toppen af den sidste af de 11 stigninger, Côte de la Roche-aux-Forges, ligger 15 km fra mål, men med comeback til Côte de Wanne, Côte de Stockeu og Côte de la Haute-Levée og lanceringen af Côte de Mont-le-Soie indebærer det, at i alt 9 hidsige klatreture er komprimeret på 80 km, hvilket kan lægge op til en finale fyldt med festfyrværkeri.

Samtidig med præsentationen af Liège-Bastogne-Liège og Flèche Wallonne – sidstnævnte får Ans som startby – foretoges uddelingen af wildcard til disse to WorldTour-begivenheder.

De tre belgiske 2. divisionshold Sport Vlaanderen, Wallonie Bruxelles og Wanty-Gobert får adgang til begge, hvilket også gælder franske Cofidis.

I Flèche Wallonne starter desuden det spanske Euskadi-Murias, amerikanske Rally-UHC og Israel Cycling Academy, mens de tre franske Direct Energie, Arkéa-Samsic og Vital Concept får chancen i Liège-Bastogne-Liège.

Nyt nederlag til dyrt indkøbt stjerne

De tre sidstnævnte fortsatte i øvrigt i dag bataljerne på de afrikanske landeveje i Tropicale Amissa Bongo, og her understregede den 25-årige italiener Nicoló Bonifacio (Direct Energie) endnu engang, at en sprinter, der først har fået færten af succes, kan være svær at stoppe.

Også på 2. etapes 170 km fra Franceville til Okondja viste Bonifacio sig som den hurtigste til stor skuffelse for Arkéa-Samsic, hvis dyrt indkøbte tyske nyerhvervelse André Greipel heller ikke fik det til at stemme fuldstændig i andet forsøg.

Dog gjorde den tyske stjerne det en anelse bedre end i går, men heller ikke andenpladsen indfriede forventningerne.

»Jeg åbnede spurten, da der manglede 300 meter, netop som to udbrydere var blevet kørt ind, men desværre var Bonifacio i stand til at passere mig, og det var en ny, stor skuffelse for mig«, konstaterer Andre Greipel.

Bonficaio fører naturligvis sammenlagt, mens Sirak Tesfom fra Eritreas landshold, som var med i dagens lange offensiv, er nr. 2 og Greipel 3 med minus på henholdsvis 9 og 10 sekunder.