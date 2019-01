Verdens mest vindende skuffer som storfavorit på den første dag i nyt job

Med 155 sejre i pointgivende løb fra den første erobret på finaleetapen til Frederiksberg Allé i Post Danmark Rundt 7. august 2005 til den seneste på 4. etape i Tour of Britain sidste år er den tyske spurtkanon André Greipel den mest vindende blandt de i øjeblikket aktive landevejsryttere.

Han er ligeledes hovedpersonen i et af de mest opsigtsvækkende jobskifte op til denne sæson, idet han efter at have opereret 13 år på WorldTour-niveau, de seneste 8 hos belgiske Lotto Soudal, nu tørner ud for det franske 2. divisionshold Arkéa-Samsic.

Og da den 36-årige tysker i dag debuterede for sin ny arbejdsgiver i Tropicale Amissa Bongo i den lille sydvestafrikanske stat Gabon, var der knyttet store forventninger til hans indsats – dels fordi den 100 km lange 1. etape fra Bongoville til Moanda i høj grad appellerede til Greipels kvaliteter, dels fordi han i det 7 dage lange arrangement er oppe mod behersket modstand.

Jagter adgangskort til Tour de France

Men endnu må den sejrsvante tysker, der sluttede sit ophold hos Lotto Soudal med 8 gevinster i 2018, og Arkéa Samsic vente lidt med at juble.

I massespurten formåede Greipel nemlig ikke at leve op til rollen som storfavorit, og han tage til takke med tredjepladsen efter italieneren Niccoló Bonifacio og franskmanden Lorrenzo Manzin, der begge ligeledes tidligere har udfoldet sig på WorldTouren, men nu repræsenterer to andre franske 2.divisionshold Direct Energie og Vital Concept.

»Holdet ydede en fantastisk indsats for at bringe mig i den optimale position til finalen, men desværre formåede jeg ikke at betale tilbage med en sejr«, lyder det fra en skuffet André Greipel via twitter.

De tre nævnte mandskaber aspirerer sammen med et fjerde fransk fra 2. division Delko Marseille, der ikke har taget turen til Afrika, til de to sidste wildcard til årets Tour de France, og nu har Direct Energie, som har investeret i den hollandske klassikerspecialist Niki Terpstra altså dokumenteret også at have gjort et godt indkøb i Niccoló Bonfacio.

7 wildcard til Paris-Roubaix

Den 25-årige italiener blev professionel i 2014 hos Lampre Merida og kørte i 2016 en enkelt sæson for Trek-Segafredo, inden han lod sig hverve af Bahrain Merida.

I sine to sæsoner i det kollektiv noteredes han for en enkelt sejr, da han sidste år slog til på 1. etape i Kroatien Rundt. Bonifacio er nu oppe på i alt 10 gevinster med en etape i WorldTour-løbet Polen Rundt i 2016 og det italienske traditionsløb Coppa Agostoni i 2014 som de mest meriterende.

I øvrigt kunne Direct Energie, Vital Concept og Arkéa-Samsic samt Delko Marseille, Cofidis, hollandske Roompot-Charles og belgiske Wanty-Gobert fryde sig over, at de tidligere på dagen havde modtaget wildcard til den franske klassiker Paris-Roubaix 14. april.

Dermed er feltet komplet, eftersom de 18 mandskaber med WorldTeam licens automatisk er garanteret start.

Har samme status som løb med langt stærkere felter

Tropicale Amissa Bongo køres for 14. gang og i det officielle, globale løbshierarki hører det hjemme i kategori 2.1, hvilket indebærer, at det har samme status som eksempelvis de nært forestående Vuelta a San Juan og Tour of Colombia.

Begge disse begivenheder har imidlertid tiltrukket langt flere internationale topnavne, men Greipel og Co. har i Afrika mulighed for at score ligeså mange point til verdensranglisten som kollegerne i Sydamerika.

I den aktuelle udgave af Tropcale Amissa Bongo deltager ud over de tre franske 2. divisionshold også det italienske Androni Giocattoli samt et sydafrikansk mandskab fra 3 division. Derudover er der udelukkende tale om afrikanske landshold, 10 af slagsen, så der skulle være muligheder for, at de gæstende europæere vender hjem med en ganske pæn høst af ranglistepoint.

Løbet har i øvrigt haft en enkelt dansker som etapevinder, idet Michael Reihs susede først over stregen på finaledagen i Libreville i 2010. Han kørte det år for Team Designa Køkken, der havde Jimmi Sørensen som nr. 9 sammenlagt.