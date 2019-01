18-årig afrikansk komet jubler, mens dobbelt så gammel europæisk stjerne lider nyt nederlag

Efter placeringerne som nr. 3 og 2 på de to første etaper i Tropicale Amissa Bongo var det så små ventet, at lykken omsider ville tilsmile løbets suverænt mest berømte navn, den 36-årige tyske spurtkonge André Greipel (Arkéa-Samsic), på den 98 km lange færd fra Leconi til Franceville.

Men selv om strabadserne for tredje dag i træk mundede ud i en spurt i en større gruppe, havde verdens mest vindende rytter blandt de stadig aktive heller ikke i dette forsøg held og styrke med sig i tilstrækkelig grad.

Greipel rykkede denne gang endda lidt ned i hierarkiet, idet han måtte tage til takke med 5. pladsen, mens den halvt så gamle komet Biniyam Ghirmay fra Eritreas landshold sejrede i knivskarp duel med den rutinerede algerier Youcef Reguigui, der ved denne lejlighed stiller op for landsholdet og til daglig repræsenterer det malaysiske 3. divisionshold Terrangganu efter flere sæsoner hos Team Dimension Data.

Ude af billedet i det samlede klassement

Der måtte målfoto til for at afgøre, at den 18-årige Ghirmay var først over stregen, og han indskrev sig dermed i historien som den første fra årgang 2000, der er noteret for en sejr i løb på den internationale terminsliste.

Efter Ghirmay og Reguigui fulgte den italienske indehaver af den gule førertrøje Niccoló Bonifacio (Direct Energie), franskmanden Lorrenzo Manzin (Vital Concept) og altså André Greipel.

Bonifacio fører fortsat sammenlagt 13 sekunder foran eritreeren Sirak Tesfom, der også er indehaver af bjergtrøjen, mens Greipel på 3. pladsen er 14 sekunder bagud.

Ghirmay er ude af billedet i klassementet, idet han i går satte 54 minutter til.

Attraktiv for de professionelle mandskaber

Der er imidlertid ingen tvivl om, at der vil være rift om Ghirmay fra de professionelle mandskabers side, men indtil videre foreligger der ikke noget om, at han skulle have skrevet kontrakt med et større firmahold.

Selv om han først ved årsskiftet indledte sin seniorkarriere og således er et forholdsvis ubeskrevet blad på det plan, vakte han sidste år i begyndelsen af august opsigt i hvert fald i Belgien.

På 1. etape i juniorløbet Aubel-Thimister-Stavelot besejrede eritreeren nemlig den store cykelnations superstjerneskud Remco Evenepoel, da de to kom sammen til mål.

Den unge belgier, der debuterer for Deceuninck-Quick Step i Vuelta a San Juan på søndag, måtte også på 2. etape tage til takke med andenpladsen, da han blev besejret af danske Frederik Thomsen.

Belgisk fænomen fik ram på både Ghirmay og ung dansker

Til gengæld tog Evenepoel grundigt revanche på finaledagen, da han kom alene til mål, og han sluttede som samlet vinder 3.44 minutter foran Ghirmay og med Frederik Thomsen, der i år kører for Team Waoo, som nr. 3 med et minus på 4.08 minutter.

Biniyam Ghirmay deltog også ved juniorverdensmesterskaberne i Innsbruck og blev nr. 13 i linjeløbet og 15 på enkeltstarten – i begge tilfælde med Remco Evenepoel som vinder.

Eritreeren blev i øvrigt tredobbelt afrikansk juniormester, idet han sejrede både i linjeløb, holdløb og på enkeltstarten.

Eritrea med fire mand i top-10

I Tropicale Amissa Bongo er Biniyam Ghirmay yngste mand i en stærk trup, der klart understreger Eritreas position som Afrikas næstbedste cykelnation kun overgået af Sydafrika.

Eritrea føres i den syv dage lange styrkeprøve i Gabon an af den rutinerede Daniel Teklehaimanot, der efter WorldTour-job hos både Orica-GreenEdge og Team Dimension Data sidste år kørte for Cofidis, men i øjeblikket er uden arbejdsgiver.

Eritreas styrke understreges af, at nationen med den 20-årige Tefsom som den bedste sammenlagt på andenpladsen har fire mand i top-10, den femte på 14. pladsen og altså kun dagens sejrherre langt agterud i den forbindelse.