Lynhurtig komet spiller højt med uventet jobskifte og hæver flot gevinst i første forsøg

Mens belgieren Patrick Lefevere, chefen for verdens mest sejrrige cykelmandskab gennem de seneste mange sæsoner Quick-Step Floors, endnu var travlt beskæftiget med jagten på en ny hovedsponsor sidste år, var den colombianske komet Fernando Gaviria blandt de få, der valgte at sige tak til tilbud andetsteds fra.

Da Lefevere omsider fandt en ny samarbejdspartner i Deceuninck, havde den 24-årige sydamerikanske supersprinter længst indgået en aftale frem til udgangen af 2021 med UAE Team Emirates, og i nat dansk tid indfriede han straks i sin debut for den ny arbejdsgiver de tårnhøje forventninger, der næres til ham.

I den argentinske hede susede Gaviria nemlig først over stregen, da den 159 km lange 1. etape fra San Juan til Pocito i Vuelta a San Juan som ventet mundede ud i en massespurt, hvor italieneren Matteo Malucelli (Caja Rural) og ireren Sam Bennett (Bora-hansgrohe) efter en hidsig fight skulder mod skulder besatte de næste pladser.

Gentog bedriften fra sidste år

Dermed gentog Fernando Gaviria bedriften fra sidste år, da han ligeledes var den hurtigste på nøjagtigt den samme etape, og i det hele taget har colombianeren særdeles herlige minder fra tidligere optrædener i Argentina.

Det var således her, han med to etapesejre i Vuelta a San Luis, forgængeren for det aktuelle arrangement, som deltager på det colombianske landshold i 2015 satte blandt andre Quick Steps daværende spurttrumf briten Mark Cavendish på plads og i allerhøjeste grad påkaldte sig det belgiske storholds interesse.

Det er imidlertid nødvendigt at tage chancer for at komme videre, og jeg er overbevist om, at UAE stræber efter at blive stærkere år for år Fernando Gaviria, cykelrytter

Det førte til en kontrakt, som var gældende fra 1. august det år, efter at han blandt andet var blevet verdensmester i omnium, og de fleste regnede med, at Gavirias ophold i det belgiske kollektiv skulle strække sig adskillige år ud i fremtiden.

Sagan og Cavendish er blandt rivalerne

Nu er han imidlertid i nye omgivelser, utvivlsomt en anselig sum penge rigere, og med sejren lettede han straks det pres, der hviler på både ham og holdet.

»Jeg var godt klar over, at jeg løb en risiko ved at forlade Quick Step, hvor jeg befandt mig i meget trygge rammer på et af verdens allerbedste hold«, sagde Fernando Gaviria i det officielle sejrsinterview.

»Det er imidlertid nødvendigt at tage chancer for at komme videre, og jeg er overbevist om, at UAE stræber efter at blive stærkere år for år, og nu er jeg altså her for at vinde for dem«.

Blandt Gavirias rivaler i Argentina er Mark Cavendish (Dimension Data) og den tredobbelte slovakiske eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe).

Førstnævnte, der på grund af sygdom og skader ikke har kørt løb siden begyndelsen af august sidste år, blev nr. 8, mens Sagan sluttede lige bag ham efter at have brugt sine kræfter på at køre holdkammeraten Sam Bennett i stilling.

Ireren blev imidlertid lukket inde, mens Gaviria havde forholdsvis fri passage, og så var colombianeren urørlig.

To etapesejre i Tour de France var sidste års højdepunkter

I 2018 noteredes Gaviria for 9 sejre – kun halvt så mange som sæsonens mest vindende den italienske holdkammerat Elia Viviani – af de 73, som sendte Quick-Step Floors helt til tops på sæsonens vinderliste.

Colombianerens mest betydningsfulde triumfer noteredes i Tour de France, hvor han lagde ud med at vinde 1. etape til Fontenay-le-Comte foran Peter Sagan, Marcel Kittel og sin nuværende holdkammerat Alexander Kristoff.