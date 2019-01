Tourens bjergkonge og 19-årigt vidunderbarn hyldes efter tidlige triumfer

Efter en kompromisløs satsning på den sidste lille stigning 2,5 km fra mål, først som en del af et kongeudbrud sammen med colombianeren Nairo Quintana (Movistar) og belgieren Tiesj Benoot (Lotto Soudal) og siden solo på den susende nedkørsel mod stregen, kunne en af sidste sæsons mest markante profiler på den internationale scene, Tour de France-bjergkongen Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), lade sig hylde som vinder af 2. etape i Vuelta a San Juan fra Chimbas til Peri Lago Punta Negra.

Den 26-årige franskmand holdt lige netop hjem foran en hidsigt jagtende gruppe på 36 ryttere, der anført af italieneren Simone Consonni (UAE Team Emirates) og den slovakiske eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) alle fik noteret sammen tid som sejrherren.

Normalt er Consonni den sidste assistent for supersprinteren hos UAE Team Emirates Fernando Gaviria, men efter at det samarbejde havde bragt colombianeren succes på 1. etaper, gik der åbenbart lidt kludder i alliancen i andet forsøg.

Gaviria måtte nøjes med 12. plads

I hvert fald blev den 24-årige sydamerikaner kun nr. 12 i spurten, men med bonus hentet undervejs, bevarede Gaviria førertrøjen 3 sekunder foran Alaphilippe og med 7 ned til Consonni.

Den resterende del af top-10 sammenlagt ser således ud: 4. Sagan 9 sekunder, 5. Alonso Gamero (Peru) 12, 6. Ricardo Escuela (Virgin de Fatima) 13, 7. Nicolás Tivani (Virgin de Fatima), 8. Alexander Grigoryev (Tavira), 9. Valerio Conti (UAE Team Emirates), 10. Laureano Rosas (Mardan) alle samme tid.

I alt er 30 ryttere noteret for et minus på 13 sekunder, men på 3. etapes 12 km lange enkeltstart sker der givetvis en markant udskilning.

Alaphilippe satser ikke sammenlagt

Da Julian Alaphilippe trådte eksplosivt an fjerde og sidste gang, feltet skulle forcere den 1,1 km lange Punta Negra-stigning med en gennemsnitlig procent på 8,2, var kun Quintana og Benoot i stand til at følge ham.

På nedkørslen måtte de to imidlertid slippe, da franskmanden accelererede, men selv om han kun havde et forspring på 5 sekunder til forfølgerne ved 1.000 meter mærket, formåede de ikke at fange ham.

»Da jeg angreb sammen med Quintana og Benoot, havde jeg ikke drømt om, at jeg ville komme alene til mål, så jeg er både overrasket og meget lykkelig efter denne sejr«, siger Julian Alaphilippe i en pressemeddelelse fra holdet.

»Det er dejligt allerede på dette tidlige tidspunkt at få en bekræftelse på, at vinterens hårde arbejde har båret frugt, men sejren og den kendsgerning, at jeg nu ligger nr. 2, får mig ikke til at tro på, at jeg slutter helt i toppen sammenlagt«.

»Det har aldrig været målet med turen her til Argentina, hvor det først og fremmest har handlet om netop at vinde en etape. Nu ser vi, hvordan det går på enkeltstarten, og det kan da være, der bliver mulighed for at slå til endnu engang senere i løbet, men klassementet indgår ikke i mine planer«.

Tidligere på færde end sidste år

Julian Alaphilippe åbnede dermed sejrskontoen et par uger tidligere end sidste år, da han noteredes for sin første gevinst på en etape i Colombia Oro y Paz – omdøbt til Tour of Colombia – som han også har på programmet, når opgaven i Argentina er overstået.

Dengang blev den colombianske triumf optakten til en helt forrygende sæson, som bragte franskmanden helt frem til den nuværende position som nr. 5 på verdensranglisten kun overgået af den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar), sin italienske holdkammerat Elia Viviani, englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott) og Peter Sagan.

Alaphilippe vandt i foråret blandt andet Flcèhe Wallonne, ligesom han blev nr. 4 i Liège-Bastogne-Liège og 7 i Amstel Gold Race.