Stjernernes trofaste hjælper får frit spil og kæmper sig til en herlig jubelstund

I sin femte sæson på det spanske storhold Movistar syntes den 30-årige colombianer Winner Anacona at skulle fortsætte i sin vante rolle som skattet hjælper for stjerner som landsmanden Nairo Quintana samt de to spaniere, verdensmesteren Alejandro Valverde og Mikel Landa.

Den opgave regnede de fleste også med, at sydamerikaneren skulle påtage sig på dagens 169 km lange kongeetape i Vuelta a San Juan, hvor Nairo Quintana var lanceret som Movistars kaptajn.

Og da Anacona angreb med godt 13 km tilbage, kort efter at den lange, seje klatretur var indledt op mod det golde målområde i den tynde luft på Alto Colorado cirka 2.600 over havets overflade, ventede de fleste også, at offensiven tjente til at berede vejen for landsmanden.

Quintana koncentrerede sig om Alaphilippe

Men sådan skulle det ikke gå, for mens Nairo Quintana koncentrerede sig om et overvåge indehaveren af førertrøjen, den franske Tour de France-bjergkonge Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), forcerede Winner Anacona kraftfuldt med endnu en colombianer Cesar Paredes (Team Medellin) på hjul i jagten på deltagerne i dagens lange udbrud.

De blev alle hentet, og kun den sidste af dem, Parades’ landsmand og holdkammerat Cristian Montoya, formåede at følge med hele vejen til stregen.

Ingen af de to Medellin-ryttere var dog i spurten i stand til at true Anacona, der tog etapesejren, og 32 sekunder senere tog colombianerens ecuadorianske holdkammerat Richard Carapaz sig af fjerdepladsen foran sidste års samlede vinder spanieren Oscar Sevilla (Team Medellin).

Anacona erobrede også førertrøjen

Alaphilippe nåede først til vejs ende som nr. 14 umiddelbart efter Nairo Quintana i en lille gruppe, der satte 57 sekunder til.

Dermed måtte franskmanden afgive førertrøjen til Winner Anacona, og den ny top 10 ser herefter således ud: 1. Anacona, 2. Alaphilippe 41 sekunder, 3. Sevilla 57, 4. Valerio Conti (UAE Team Emirates) 1.03 minut, 5. Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe) 1.13, 6. Carapaz 1.20, 7. Paredes 1.24, 8. Nairo Quintana 1.21, 9. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) 1.36, 10. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) 1.38.

For Anacona er det blot den anden gevinst i den professionelle karriere, som indledtes i 2012 på Lampre. Den første hjemførte han på en etape i Vuelta a España 2014, hvorefter han skiftede til Movistar. Nu har han gode chancer for også at slutte som samlet nr. 1 på søndag i Argentina.

Tysker slog til med soloangreb på Mallorca

Også i det 172,4 km lange Trofeo Andratx-Lloseta på Mallorca kæmpede en rytter, som kun en enkelt gang tidligere er blevet hyldet øverst på podiet, sig først over stregen.

Men i modsætning til Anacona betragtes den 26-årige tysker Emanuel Buchmann ikke som hjælper hos Bora-hansgrohe, selv om det tyske mandskab i den tredobbelte slovakiske eksverdensmester Peter Sagan råder over en superstjerne.

Buchmann anses derimod i tysk cykelsport som et lovende klassementsemne i de store rundture. Han blev da også sidste år nr. 12 i Vuelta a España og i 2017 nr. 15 i Tour de France, men indtil i dag var han kun noteret for en enkelt sejr, da han i 2015 sikrede sig det nationale mesterskab.

Ruten måtte omlægges efter jordskred

På den spanske ferieø, der har været så hårdt plaget af barske vejrforhold, at dagens rute måtte omlægges, efter at et jordskred havde fjernet det meste af en af de veje, rytterne skulle passere, besluttede Buchmann sig imidlertid for at gå til angreb alene, da der manglede cirka 20 km.

Ingen besindede sig til at følge ham, og han nåede til mål med et forspring på 14 sekunder til belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal), mens hollænderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo) ligesom i går besatte tredjepladsen slået med 19 sekunder.

Feltet var fuldstændig splittet, og den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) nåede således over stregen som nr. 10 med et minus på 51 sekunder.

Også Mikel Landa ude med brækket kraveben

Endnu engang var begivenheden på Mallorca plaget af flere styrt, og således måtte spanieren Carlos Verona (Movistar) meget tidligt forlade løbet.