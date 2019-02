Aggressive rivaler vælter uventet to Tour de France-stjerner af pinden

Bedst som alt tydede på, at kampen om den endelige triumf i det australske etapeløb Herald Sun Tour skulle stå mellem de etablerede etapeløbsstjerner canadieren Michael Woods (EF Educatin First) og australieren Richie Porte (Trek-Segafredo), skød to yngre rivaler det scenario sønder og sammen og tiltvang sig magten på den 128,8 km lange kongeetape fra Cape Schanck til Arthurs Seat.

Den 24-årige australier Nick Schultz (Mitchelton-Scott) og den to år ældre hollænder Dylan van Baarle (Team Sky) holdt som de eneste i et stort, tidligt udbrud stand gennem hele distance, og de belønnede henholdsvis med etapegevinst og førertrøje, som Michael Woods måtte aflevere.

I den afsluttende fase skulle den lille hidsige stigning op til Arthurs Seat – 3,5 km med en procent på 7,8 – forceres fire gange, og den udfordring var mere end EF Education First og Trek-Segafredo kunne klare.

Den ene efter den anden hjælperytter faldt fra, og til sidst var både Woods og Porte på egen hånd.

Woods og Porte kunne ikke følge med

De formåede imidlertid ikke at matche Schultz og van Baarle, der arbejdede fortrinligt sammen, og da de havde fordelt jubelrollerne mellem sig, så Schultz sejrede og hollænderen indtog den samlede førsteplads, varede det 2.14 minutter, før Woods passerede stregen som nr. 6, mens Porte var to positioner 0g 13 sekunder længere tilbage.

For Nick Schultz var det den første sejr som professionel og således også i tjenesten på hjemlandets storhold Mitchelton-Scott, som han har kæmpet indædt for at få kontrakt med.

Han indledte sit eventyr i Europa i 2014, og to år senere fik han chancen på prøve hos Orica-GreenEdge, som det australske WorldTour-mandskab dengang hed.

Kørte to år i Spanien

Det førte dog ikke til noget længerevarende samarbejde, og i stedet smuttede Nick Schultz en tur til Spanien, hvor han kom på lønningslisten hos 2. divisionsholdet Caja Rural.

Nu er han så i gang med drømmejobbet hos Mitchelton-Scott, og han var hurtigt til at leve op til tilliden, eftersom det blot var hans tredje start for holdet.

I det samlede klassement overtog Dylan van Baarle kommandoen 24 sekunder foran Schultz, mens de tidligere favoritter Michael Woods og Richie Porte som nr. 3 og 4 er henholdsvis 1.52 og 2.09 minutter bagud.

Regn og hagl på Mallorca

På Mallorca blev deltagerne i Troefeo de Tramuntana udsat for barske vejrbetingelser på de 140 km fra Sóller til Deià.

Øsende regn vekslede med hagl, når feltet bevægede sig op mod de seks bjergspurter undervejs.

I den afsluttende fase så det ud til, at det tyske etapeløbshåb Emanuel Buchman (Bora-hansgrohe) skulle gentage gårsdagens triumf, men på den sidste klatretur, blev han hentet af belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal), der fortsatte alene mod mål.

Den 27-årige Wellens havde demonstreret fin form i de to foregående løb på Mallorca, hvor han var blevet nr. 2 og 5, og denne gang byttede han plads med Buchmann, da han krydsede stregen i Deià 14 sekunder foran tyskeren, mens den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) på tredjepladsen var slået med 1.12 minut.