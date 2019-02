Dansker på podiet efter massespurt, hvor europamester tager stikket hjem med smart manøvre

Med en smart manøvre i den sidste kurve et par hundrede meter fra mål, hvor han smuttede inden om konkurrenterne, skaffede den 29-årige italienske europamester Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) sig det lille, altafgørende forspring, som gjorde det muligt for ham at krydse stregen sejrrigt i massespurten på den 170 km lange 2. etape i Volta a Valenciana.

Tættest på at true Trentin var franskmanden Nacer Bouhanni (Cofidis), og englænderen Ben Swift (Team Sky), mens nordmanden Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data) på sjettepladsen kun yderligere overgået af italieneren Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) og landsmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) på overbevisende manér forsvarede sin gule førertrøje.

Med ved podieseancen i det solbeskinnede og lune Alicante var også Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin), der overtog den hvide førertrøje i ungdomskonkurrencen fra sin britiske holdkammerat Harry Tanfield.

Den 24-årige dansker var som nr. 55 med hjem i det store hovedfelt på 115 af de 164 fuldførende ryttere, mens Tanfield var blandt de sidste og satte 15.54 minutter til.

Magnus Cort kunne ikke klare sig i spurten

Astana havde på store dele af etapen arbejdet ihærdigt for at holde Magnus Cort godt fremme til afgørelsen, men i den hektiske opløbsfight kneb det for danskeren at bevare sin position, og han susede i mål som nr. 18.

Det var Team Sky, der tog kommandoen på de sidste km, men Matteo Trentin befandt sig lige i kølvandet på det britiske storhold og fik altså overtaget i selve finalen, da han passerede nåde Ben Swift og Nacer Bouhanni.

»Sidste år var min indledning på sæsonen plaget af sygdom og styrt, så det varede meget længe, før jeg ramte mit bedste niveau«, fortalte Matteo Trentin i det officielle tv-interview.

»Derfor har jeg også arbejdet hårdt på at være i form lige fra starten, og i dag fik jeg den optimale opbakning«.

»Vi fandt ind i en alliancen med Astana om at sætte et meget højt tempo i forsøget på at trætte nogle af de decideres sprintere, og jeg synes, det fungerede perfekt«.

Succesen lod vente længe på sig sidste år

Efter at have sluttet 2017 i imponerende stil for Quick-Step Floors med 7 sejre – heraf 4 på etaper i Vuelta a España – inden for de sidste godt 2 måneder, var der stillet store forventninger til Trentin hos den ny arbejdsgiver Mitchelton-Scott.





Mads Würtz Schmidt i den hvide ungdomstrøje mellem nordmanden Edvald Boasson Hagen i gult og den italienske etapevinder Matteo Trentin i EM-trikot ved hyldestseancen i Alicante. Foto: Vuelta a Valenciana.

Som italieneren selv forklarer, varede det imidlertid længe, før han kunne indfri dem, og han skulle helt hen midt i august, før han hjemførte den første gevinst.

Det skete ved europamesterskaberne i Glasgow, hvor han henviste de to cykelcross-specialister, hollænderen Mathieu van der Poel og belgieren Wim van Aert, til de to andre medaljepladser.

Siden lykkedes det Trentin at vinder yderligere én gang, på 5. etape i årets sidste WorldTour-løb Tour of Guangxi, men havde det ikke været for den regnfulde EM-dag i Skotland, ville italieneren utvivlsomt gladelig have ekspederet 2018 over i glemmebogen.

Otte ryttere i langt udbrud

Otte ryttere fandt sammen i dagens lange udbrud, men anført af Astana og Mitchelton-Scott besluttede feltet sig for at sætte en stopper for eventyret, allerede da der manglede små 50 km.

Hen over toppen på Alto de Carraquetas var feltet stort set samlet, men en af favoritterne til en massespurt hollænderen Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) kunne ikke følge med.

Han fik til gengæld støtte af alle sine fem tilbageværende holdkammerater – belgieren Floris De Tiers er udgået – og efter en forrygende indsats af store motorer som tyskeren Tony Martin og hollænderen Jos van Emden var Groenewegen tilbage i feltet med 14 km til mål.