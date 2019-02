Jublende Jakob Fuglsang lægger ud med en storslået kollektiv succes

Sjældent ses det, at fire ryttere jublende rækker armene i vejret efter afslutningen på en etape med samlet start, men det var tilfældet, da der sattes punktum for de første 188 km i Vuelta a Murcia fra Yecla til San Javier.

Ganske i overensstemmelse med traditionen gav den 28-årige spanier Pello Bilbao udtryk for sin begejstring, da han krydsede stregen som vinder, men få brøkdele af et sekund senere sendte hans tre Astana-holdkammerater, landsmændene Omar Fraile og Luis León Sánchez samt danske Jakob Fuglsang et tilsvarende sejrssignal ud til omverdenen, da de noteredes som henholdsvis nr. 2, 3 og 6 i mål.

Kvartetten havde nemlig leveret en overdådig kollektiv styrkedemonstration som deltagere i det afgørende udbrud, der på de sidste kilometer yderligere kun talte den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) og østrigeren Patrick Konrad (Bora-hansgrohe).

Kom sprinterne i forkøbet

Egentlig var det ventet, at dagens styrkeprøve skulle være en opgave for sprinterne, og Mitchelton-Scott med den formstærke italienske europamester Matteo Trentin sørgede da også for at skabe samling på tropperne på den sidste lille stigning omkring 40 km fra mål.

Det skulle imidlertid vise sig at være for tidligt, for det åbnede for den massive Astana-offensiv, der var nøje planlagt, eftersom det kasakhiske mandskab ikke råder over nogen decideret sprinter i løbet.

Foruden de 6 ovennævnte aktører var også Valverdes holdkammerat og landsmand Ruben Fernandez med i fremstødet, men han blev på de sidste km opslugt af feltet.

Alle mand arbejdede fortrinligt sammen, selv om Astana var i klart overtal, men forspringet nåede aldrig op på over 40 sekunder.

Matteo Trentin hurtigst blandt forfølgerne

Med Micthelton-Scott og CCC Team som hidsigt jagende i feltet mindskedes afstanden langsomt, men satsningen forude var så betingelsesløs, at det trods de ihærdige anstrengelser ikke lykkedes at lukke hullet.

Det syntes kun at være et spørgsmål om, hvem af Astana-rytterne, der skulle sejre, og efter at sidste års vinder Luis León Sánchez havde forsøgt sig, greb Pello Bilbao ud efter lykken inden for de sidste 1.000 m, og hverken Valverde eller Konrad var i stand til at hente ham.

Bilbao holdt hjem med 3 sekunder til sine tidligere ledsagere, og der var ingen gaver til den endnu engang flot kæmpende Alejandro Valverde.

8 sekunder senere nåede den første forfølgergruppe i det stærkt splittede felt til vejs ende med Matteo Trentin som den hurtigste,

Fuglsang sluttede som nr. 6 sidste år

At Jakob Fuglsang i dette selskab måtte tage til takke med sjettepladsen i spurten, kom ikke som den store overraskelse, og med den styrke, han lagde for dagen, ses der med spænding frem til hans kunnen på den langt skrappere 2. og sidste etape i morgen.

For Jakob Fuglsang er der tale om sæsonens første opgave i Vuelta a Murcia, og den 33-årige dansker dokumenterede altså straks, at formen også på dette tidlige tidspunkt af sæsonen rækker til bemærkelsesværdige præstationer.

Det spanske arrangement har ført en noget usikker tilværelse i de senere år på grund af økonomiske vanskeligheder.

Oprindelig var der tale om en styrkeprøve på 5 etaper, men det reduceredes først til 3 og siden 2, hvorefter Vuelta a Murcia de seneste 6 år er afviklet som et endags løb.

Nu afvikles det så atter over to etaper, og den, der resterer, minder en del om sidste års løb, da Luis Leòn Sanchez sejrede15 sekunder foran Valverde, mens Philippe Gilbert på tredjepladsen var 2.15 minutter bagud.

Jakob Fuglsang blev nr. 6, da han nåede til mål sammen med Matteo Trentin og belgieren Pieter Serry 3.54 minutter efter Sánchez.