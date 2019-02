I Tour de France-stjernernes fravær suser 22-årig komet af sted til sin første sejr

Mens Tour de France-kongerne Geraint Thomas og Chris Froome boltrer sig andetsteds og endnu har sæsonens første sejr til gode, sørgede et af de senest tilkomne supertalenter i storholdet Team Skys stab, den 22-årige italiener Filippo Ganna, for en formidabel triumf i sin debut for det britiske kollektiv i Tour de la Provence.

I en særpræget og malerisk kulisse i camarquen, det vidtstrakte, flade sumpede område ved Rhôneflodens udmunding vest for Marseille med enorme flokke af flamingoer, skiftevis flyvende og dvælende, drønede det unge italienske tempofænomen som en af de sidst startende blandt de 153 deltagere gennem det totalt flade terræn i en fart, der indbragte ham karrierens første sejr på landevejen.

Filippo Ganna tilbagelagde den 8,9 km lange distance, hvor den eneste forhindring, som kunne forstyrre hans kraftfulde stil, var vendepunktet halvvejs, i 10.05 minutter, hvilket svarer til en gennemsnitshastighed på 52,96 km/t.

Det var 9 sekunder hurtigere end hollænderen Sebastian Langeveld (EF Education First), som ellers havde ført konkurrencen i to timer og et kvarter, mens franskmanden Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) på tredjepladsen var 10 sekunder efter.

Asgreen fortsætter, hvor han slap sidste år

Fire danskere havde årets første start ved denne lejlighed, og sidste sæsons fremragende debutant Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) dokumenterede, at han er parat til at videreføre de særdeles løfterige indtryk, han efterlod i 2018.

Danskeren, der i sidste uge fyldte 24, noteredes for en femteplads 18 sekunder efter Ganna, og foruden de tre på podiet var det kun tyskeren Jasha Sütterlin (Movistar), som formåede at overgå Asgreen med 3 sekunder.

Den resterende del af top-10 kom til at se således ud: 6. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) 19 sekunder, 7. Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) 20, 8. Owain Doull (Team Sky) 21, 9. Sep Vanmarcke (EF Education First) 24, 10. Yoann Paillot (St.. Michel-Auber 93) 25.

Asbjørn Kragh Andersen, der debuterede for Team Sunweb, blev som nr. 39 slået med 41 sekunder, Niklas Eg (Trek-Segafredo) var 59 sekunder bagud som nr. 82, mens Jonas Gregaard Wilsly (Astana) blev nr. 111 med et minus på 1.13 minut.

Thibaut Pinot står stærkt til fortsættelsen

Løbets store franske navn er Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), der i denne sæson satser maksimalt på Tour de France og er kommet direkte til Tour de la Provence fra en højdetræningslejr på Tenerife.

Den slags forberedelser er Pinot ikke tidligere gået synderligt meget op i, men stilen er lagt om, og meget kunne da også tyde på, at han allerede i sæsonens første opgave kan skabe forhåbninger om en forrygende sommer.

I hvert fald har han som nr. 15 på enkeltstarten 27 sekunder efter Ganna sikret sig et fordelagtigt udgangspunkt til de afgørende styrkeprøver i Tour de la Provence, der udspiller sig i et ganske anderledes kuperet landskab end dagens.

Her må det formodes, at Filippo Ganna får det svært, men han har også allerede indfriet forventningerne med den gevinst, som er Team Skys fjerde i denne sæson.

Også de tre foregående er hentet af ryttere, der normalt kun leverer beskedne bidrag til sejrskontoen. Waliseren Owain Doull og nordmanden Kristoffer Halvorsen slog i begyndelsen af måneden til på etaper i Herald Sun Tour, hvor hollænderen Dylan van Baarle erobrede den samlede førsteplads.

Er allerede en stjerne på velodromerne

Mens Filippo Ganna ikke var i stand til at vinde på landevejen i sine to første sæsoner som professionel, der tilbragtes hos UAE Team Emirates, har han længst vænnet sig til at trone på podiet ved de mest betydende internationale begivenheder på banen.

Her oplevede han sit gennembrud i 2016, da han strøg til tops i 4 km individuelt forfølgelsesløb ved verdensmesterskaberne i London.

Siden har han hævdet sig som en af de globale stjerner i de tunge discipliner på velodromerne. I 2017 måtte han ganske vist i forfølgelsesfinalen ved VM i Hongkong se sig slået af australieren Jordan Kerby, men sidste år i Apeldoorn var han tilbage på tronen, da han i gulddysten afviste portugiseren Ivo Oliveira.