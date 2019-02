Det Grønne Bjerg tårner sig op som sidste hindring for succesholdets ny triumf

Efter endnu en særdeles intens etape i Tour of Oman står øjeblikkets succesmandskab Astana på tærsklen til yderligere et højdepunkt i den aktuelle jubelperiode, når den skrappeste af løbets styrkeprøver med finaleklatreturen på 5,7 km op til målet på Jabal Al Akhdar, Green Mountain, i 1.212 meters højde står på programmet.

For efter at have forsvaret den røde førertrøje på dagens 131 km lange færd fra Yiti til Oman Convention & Exhibition Center, er denne udmarvende stigning med en gennemsnitlig procent på 10,5, den sidste alvorlige hindring på den kasakhiske mester Alexey Lutsenkos vej mod den samlede sejr for andet år i træk.

Ganske vist er der også drilske små bjerge på torsdagens afsluttende etape, men når Lutsenko hidtil har klaret alle de terrænmæssige udfordringer perfekt, vil han også kunne overkomme de sidste, hvis han stadig sidder på tronen efter mødet med Det Grønne Bjerg.

Lille hidsig stigning skabte markant udskilning

I dag skabte en lille, hidsig stigning, der skulle forceres tre gange inden for de afsluttende 60 km, markant udskilning, og ikke mindst viste den sig at være for overvældende for størstedelen af feltets sprintere.

46 ryttere formåede at holde sig i første gruppe til vejs ende, og med en eksplosiv finish på de sidste 100 m henviste den 28-årige italiener Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) den belgiske OL-guldvinder Greg van Avermaet (CCC Team), franskmanden Clement Venturini (AG2R), sydafrikaneren Ryan Gibson (Dimension Data) og nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) til de følgende pladser.

Dermed fik Bahrain Merida slettet nullet på årets vinderliste, og de to eneste WorldTour-hold, som endnu ikke kan opvise en sejr i pointgivende løb på den internationale terminsliste, er fransk AG2R og hollandske Jumbo-Visma.

Sejr giver selvtillid før klassikerne

»Det var en uhyre betydningsfuld sejr for holdet, og for mig selv beviste den, at jeg er på rette vej frem mod forårsklassikerne, der er mit store mål«, fastslår Sonny Colbrelli.

Lutsenko krydsede stregen som nr. 12 i samme tid som Colbrelli, og i toppen af den samlede stilling skete kun den ene ændring, at Greg van Avermaet i kraft af sine bonussekunder rykkede forbi spanieren Jesus Herrada (Cofidis) og på andenpladsen nu kun er 14 sekunder efter denne.

»Holdet sørgede hele tiden for at have kontrol over situationen, og jeg prøvede at blande mig i spurten, men det blev for hektisk for mig på den sidste km«, siger Alexey Lutsenko til Astanas hjemmeside.

»Jeg kom ind på en 12. plads og satte ikke noget til, så det er helt fint. Nu har vi fuld fokus på den kommende etape til Green Mountain, der er løbets vigtigste«.

»Jeg kender udmærket stigningen, og den er barsk. Men det giver mig da en vis selvtillid, at jeg sidste år blev nr. 2 efter min holdkammerat Miguel Angel Lopez og altså siden sluttede som samlet vinder«.

De to danske deltagere Jesper Hansen (Cofidis) og Magnus Cort (Astana) var ikke med hjem i første gruppe, og de ligger nu sammenlagt henholdsvs nr. 36 med et minus på 6.50 minutter og nr. 54 med 11.56 op til holdkammeraten

Fuld fart i Spanien og Portugal

Efter at Tour of Oman det seneste par dage har være ene om opmærksomheden på den internationale cykelscene, får arrangementet på Den Arabiske Halvø fra i morgen konkurrence af to traditionelle europæiske begivenheder.

Både Ruta del Sol i Andalusien og Volta ao Algarve i det sydlige Portugal går nemlig i gang, og begge strækker sig over fem etaper med sæsondebut for tre danskere og fortsættelse af 2018-aktiviteterne for fem andre.