Succeshold med stærkt dansk islæt stormer til tops på den internationale scene

Syv sejre på tre dage gør uden konkurrence det kasakhiske Astana-mandskab til øjeblikkets suveræne succeshold i international cykelsport, og eftersom der er hentet yderligere en gevinst for godt en uge siden, er Jakob Fuglsang og Co. på rekordtid stormet til tops på sæsonens vinderrangliste.

Her indtager Astana en delt førsteplads sammen med australske Mitchelton-Scott og belgiske Deceuninck-Quick Step, der ligeledes er noteret for otte sejre.

Det antal sørgede den kasakhiske mester Alexey Lutsenko for, at manager Alexandr Vinokourovs tropper nåede op på, da han for anden dag i træk var første mand over stregen i Tour of Oman og ligeledes kunne juble over erobringen af førertrøjen.

Astanas otte succeser er foruden af Lutsenko hjemført af spanierne Ion Izagirre (samlet i Volta a Valenciana), Pelle Bilbao (etape i Vuelta a Murcia), Luis León Sancehz (etape og samlet i Murcia), Gorka Izagirre (samlet Tour de la Provence) samt colombianeren Miguel Angel Lopez (samlet i Tour Colombia).

Det kasakhiske kollektivs stærke danske islær Jakob Fuglsang, Magnus Cort og debutanten Jonas Gregaard Wilsly har alle optrådt i markante hjælperroller, og lige nu sidder Lars Michaelsen desuden ved rattet i sportsdirektørbilen i Oman.

Kristoff måtte af med førertrøjen

På den 192,5 km lange 3. etape fra Shati Al Qurum til Qurayyat sørgede drilsk sidevind og kuperet terræn i den afsluttende fase for kraftig splittelse.

Blandt dem, der lige inden selve finalen måtte slippe fronten, var den norske indehaver af førertrøjen Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), der på de sidste km mistede 4.14 minutter.

Førertrøjen kunne Alexey Lutsenko også lade sig hylde i efter dagens etape i Tour of Oman. Foto: Anne-christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Lutsenkos triumf i dag var knap så overbevisende som søndagens, men da han trådte an med 500 m tilbage af stigningen op mod mål, formåede han lige netop at holde en trio bestående af spanieren Jesus Herrada (Cofidis), den belgiske OL-guldvinder Greg van Avermaet (CCC Team) og den tidligere portugisiske verdensmester Rui Costa (UAE Team Emirates) 1 sekund bag sig.

Etapen skabte markant omvæltning i klassementet, hvor top-10 nu ser således ud: 1. Lutsenko, 2. Herrada 18 sekunder, 3. van Avermaet 20, 4. Costa 24, 5. Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) 27, 6. Eliot Lietaer (Wallonie-Bruxelles) 29, 7. Ryan Gibbons (Dimension Data) 30, 8. Elie Gesbert (Arkéa-Samsic) 34, 9. Ouentin Pacher (Vital-Concept), 10. Oliver Naesen (AG2R) begge samme tid.

Cort sad længe hos Lutsenko

Magnus Cort sad meget længe i front sammen med Lutsenko og sørgede for at støtte holdkammeraten optimalt. Da kasakheren selv overtog kommandoen, var danskerens opgave tilendebragt, og han noteredes i mål som nr. 39 for et minus på 5.27 minutter.

Løbets anden danske deltager Jesper Hansen (Cofidis), hvis job det var at assistere Jesus Herrada bedst muligt, sluttede kort efter landsmanden 5.51 minutter bagude som nr. 57.

»Feltet blev flere gange spredt på grund af sidevinden, og i dag har jeg virkelig grund til at takke mine holdkammerater, fordi de konstant sørgede for, at jeg befandt mig på det rigtige sted«, siger den 26-årige Alexey Lutsenko i en pressemeddelelse fra Astana.

»Jeg føler, at jeg er inde i en stærk periode lige nu, og det skyldes helt sikkert, at vi har været på en længere højdetræningslejr på Tenerife«.

»Den har virkelig styrket mig, og nu håber jeg da at kunne vinde løbet samlet for andet år i træk, selv om jeg udmærket er klar over, det bliver svært«.