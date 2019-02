Suveræn Jakob Fuglsang erobrer førertrøjen efter opvisning på kongeetapen

Med endnu en imponerende demonstration af tidlig kanonform erobrede Jakob Fuglsang (Astana) i dag førertrøjen i Ruta del Sol på den 119 km lange kongeetape fra Armilla til Granada.

Styrkeprøven vandtes af australieren Simon Yates (Mitchelton-Scott), der med et minus på knap et kvarter er ude af billedet i klassementet, og hans solooffensiv med lidt over 30 km tilbage udløste ingen panik hos den 33-årige dansker og hans Astana-holdkammerater.

Danmarks bedste etapeløbsrytter gennem det seneste tiår koncentrerede sig om at holde et højt tempo i den forfølgergruppe, der efterhånden omfattede seks mand, og som nåede til mål 26 sekunder efter Simon Yates.

Tim Wellens sat ud af spillet

Med det hidtidige indehaver af førertrøjen Tim Wellens (Lotto Soudal) knækket af en massiv Astana-satsning rakte Fuglsangs syvendeplads på etapen rigeligt til at støde belgieren – sidste års sejrherre – fra tronen.

Danskeren går således ind til den afsluttende styrkeprøve på 163 km fra Otura til Alhaurin de la Torre i morgen med et forspring på 7 sekunder til sin spanske holdkammerat Ion Izagirre, mens hollænderen Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) indtager den sidste podieplads med et minus på 11 sekunder.

Den resterende del af top-10 ser således ud: 4. Pello Bilbao (Astana) 21 sekunder, 5. Adam Yates (Mitchelton-Scott) 57, 6. Jack Haig (Mitchelton-Scott) 1.08 minut, 7. Sergio Higuita (Fundacion Euskadi) 1.12, 8. Aleksandr Vlasov (Gazprom) 1.43, 9. Wellens 2.53, 10. Dylan Teuns (Bahrain Merida) 3.41.

Lagt op til en fornem sluttriumf

Det lægger op til en fornem sluttriumf for Fuglsang, der i alle sine starter i år har været med helt i front. Ganske vist byder finaleetapen på et heftigt kuperet terræn, men de sidste godt 20 km er fuldstændig flade, og med det forrygende Astana-mandskab i ryggen, skulle danskeren ikke have problemer med at kontrollere den sidste udfordring.

»Jeg håber da bestemt, at vi kan fuldføre arbejdet i morgen. Med den styrke, holdet har vist i alle starter i år, føler jeg mig stærkt stillet til den sidste opgaver«, lød det fra en storsmilende Jakob Fuglsang i det officielle tv-interview.

»I dag udførte vi planen til punkt og prikke. Det handlede om at isolere Tim Wellens, hvilket lykkedes perfekt, og så fik vi til sidst også ram på belgieren selv«.

»Simon Yates havde en super dag og blev en fortjent vinder, men det var ikke ham, vi skulle bekymre os om, så jeg er ovenud tilfreds med forløbet».

Fuglsang satte højt tempo på skrap stigning

På den næstsidste stigning, der gik direkte over i den krævende, seje klatretur op til toppen af Hazzalanas i 1.674 meters højde var feltet allerede kraftigt splittet.

Blandt andre havde Tim Wellens mistet terræn både fordi kræfterne var ved at slippe op og på grund af et mindre styrt, mens Jakob Fuglsang i eminent stil gik i krig med den udmarvende færd op mod bjergspurten, hvorfra der var 22 km til mål.

Danskeren førte det meste af stigningen med Simon Yates’ tvillingebror Adam, dennes australske holdkammerat Jack Haig, colombianeren Sergio Higuita og hollænderen Steven Kruijswijk på hjul.

Haig faldt fra, mens Fuglsang fik selskab af holdkammeraterne Ion Izagirre og Pello Bilbao. De tre Astana-ryttere bestemte farten frem mod mål, og det betød ikke så meget, at Izagirre, Bilbao og Fuglsang måtte nøjes med de tre sidste pladser i spurten efter Higuita, Kruijswijk og Adam Yates.