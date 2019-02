Kanonstærk Michael Mørkøv fyrer kaptajnen af sted mod flot WorldTour-triumf

Med Michael Mørkøv som en vanlig vigtig brik i den afsluttende, vildt hektiske fase af en ellers gabende kedelig dag i WorldTour-løbet UAE Tour tordnede italieneren Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) over stregen som vinder af den 181 km lange 5. etape fra Flag Island til Khor Fakkan trekvart hjul foran verdensklasserivaler som colombianeren Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), tyskeren Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) og ireren Sam Bennett (Bora-hansgrohe).

Efter at den danske debutant Mikkel Frøhlich Honoré med et langt, sejt træk i front for feltet undervejs gennem ørkenen havde markeret Decuninck-Quick Steps intentioner om at blande sig i sprurten, dannedes det belgiske mandskabs tog fuldstændig efter planer på de sidste km.

Med 1.000 m tilbage overtog Mørkøv kommandoen, italieneren Fabio Sabatini udgjorde kortvarigt det næste trin, og derefter var Viviani anbragt i så fordelagftig en positiion, at han kunne udnytte sin fænomenale eksplosive finish.

Gaviria er den sværeste modstander

Gaviria så ud til at have sikret sig en fordel, men den italienske mester accellererede med fuldt blus på turboen, og han smøg sig inden om colombianeren, der ikke var i besiddelse af det sidste tryk, som havde kunnet matche Viviani.

»Det giver da en god fornemmelse at besejre så stærke konkurrenter, men jeg har nu altid sagt, at en sejr er en sejr, uanset hvem mand så er oppe imod«, lød det fra Elia Viviani i det officielle tv-interview, efter at han med tre fingre strittende i vejret som en markering af, at det var årets tredje sejr, havde passeret målstregen.

»Egentlig var jeg ikke klar over, hvem der sluttede lige efter mig, men jeg vidste, at en af modstanderne var Fernando Gaviria, og efter at vi ikke længere er holdkammerater, har jeg måttet sande, at han måske nok er den sværeste af de øvrige sprintere at besejre«.

Caleb Ewan sluttede langt bagude i dag

»Det kiksede forleden, hvor det var ham, der på 2. etape havde overtaget. Men da fungerede vores taktik heller ikke optimalt. Det har vi prøvet at analysere nærmere på, og det gav udbytte i dag, hvor alt forløb perfekt, og mine holdkammerater leverede et fantastisk stykke arbejde«.

»Desuden tror jeg, at det var klogt af os at spare på kræfterne i går, hvor jeg på forhånd opgav at blande mig i finalen«.

Dette sidste gjorde som bekendt ikke den australske spurtkanon Caleb Ewan (Lotto Soudal), der blev en overraskende sejrherre på etapen til Hatta Dam.

Til gengæld var den lille australier ikke at se i nærheden af fronten i dagens finale, hvor han sluttede som nr. 35, efter at hans holdkammerater ellers massivt havde præget føringsarbejdet over en meget lang distance.

Sejr nr. 11 til Deceuninck-Quick Step

Den 30-årige Viviani har nu vundet i alle de opgaver, han hidtil har været engageret i denne sæson.

Han lagde du med at slå til på 3. etape i Tour Down Under, hvorefter han ligeledes sejrede i det australske endags løb Cadel Evans Great Ocean Road Rac efter en eminent hjælperindsats af Michael Mørkøv.

Alle tre triumfer er hentet i WorldTour-begivenheder, og Deceuninck-Quick Step nåede op på gevinst nr. 11 i år ligesom Mitchelton-Scott, mens Astana topper listen med 13.





Det var ikke just, fordi der skete det mest ophidsende undervejs på dagens etape, hvilket billedet vel giver et meget godt indtryk af. Foto: LaPresse/Ferrari-Paolone.

Sammenlagt skete der ingen ændringer i toppen, og dermed er sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fortsat indehaver af førertrøjen, som han erobrede allerede på 1. etape, mens den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) og den unge franskmand David Gaudu (Groupama-FDJ) på de næste pladsee er henholdsvis 21 og 38 sekunder bagud.

Løbets tre danske deltagere var alle mellem de 120 af 136 fuldførende ryttere, der befandt sig i hovedfeltet, og deres samlede placeringer ser således ud: 26. Niklas Eg (Trek-Segafredo) 3.14 minutter, 76. Mikkel Frøhlich Honoré 17.48, 89. Michael Mørkøv 19.27.