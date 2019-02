Blændende offensiv indbringer omsider verdensmesteren årets inderligt efterstræbte sejr

Alejandro Valverde kronede på Abu Dhabis eneste bjerg en forrygende jagt med kneben spurtsejr over Primoz Roglic på 3. etape i UAE Tour.

Indtil i dag var den spanske verdensmester Alejandro Valverde noteret for 9 top-10 placeringer i sine 12 starter, men den sejr, som han så brændende efterstræbte iført regnbuetrikoten, havde han kun været lige ved at erobre.

I finalen på den 179 km lange 3. etape fra UAE University til Jebel Hafeet i WorldTour-løbet UAE Tour formåede den 38-årige veteran imidlertid at føre en forrygende flot offensiv succesrigt til ende, da han på målstregen lige netop afviste indehaveren af løbets røde førertrøje, sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Efter en lang både fredelig og kedelig færd gennem ørkenen eksploderede løbet på finaleklatretruen op til Jebel Hafeet, og feltet spredtes for alle vide.

Med 2,4 km tilbage af den 10,8 km lange stigning op mod målet på Abu Dhabis eneste bjerg på grænsen til Oman satte Valverde sin jagt ind på de foranliggende rivaler.

Først kørte han alene op til ireren Dan Martin (UAE Team Emirates), der hilste ham velkommen ved at tage nogle gevaldige føringer.

Hentede også de tre forreste

Da spanieren havde sundet sig på hjul af ireren, sagde han tak for følgeskabet og lagde Dan Martin bag sig, for forude stred endnu tre konkurrenter sig mod toppen i håbet om at hjemføre den ultimative triumf.

Det var en stor fordel, at jeg kendte stigningen fra sidste år, så jeg vidste lige nøjagtigt, hvornår jeg skulle træde an Alejandro Valverde, cykelrytter

Primoz Roglic havde i den førende trio selskab af tyskeren Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) og den unge franskmand Dav1d Gaudu (Groupama-FDJ), og dem fangede Valverde kort inden 1.000 m mærket.

»Det var en stor fordel, at jeg kendte stigningen fra sidste år, så jeg vidste lige nøjagtigt, hvornår jeg skulle træde an for at komme først rundt i det sidste sving umiddelbart inden målstregen«, lød det fra Alejandro Valverde.

»Det er en stor lettelse omsider at have fået en sejr i land iført VM-trøjen. Jeg har været lige ved flere gange, og jeg ved ikke, hvorfor der skulle gå så lang tid, men nu lykkedes det altså«.

Valverde op på andenpladsen

Alejandro Valverde fik dog ikke samme belønning for sin opvisning, som da han leverede en tilsvarende sidste år samme sted.

Dengang lå styrkeprøven på Jebel Hafeet som sidste etape i Abu Dhabi Tour, og da Valverde slog colombianeren Miguel Angel Lopez i spurten, kunne han samtidig lade sig hylde som løbets endelige vinder.

I dag måtte han nøjes med at avancere til den samlede andenplads 14 sekunder efter Primoz Roglic.-

Endnu resterer fire etaper af UAE Tour, men meget peger frem mod, at den formstærke slovener med opbakning fra et velfungerende og slagkraftigt Jumbo-Visma-mandskab vil være i stand til at afvise alle angreb på sin position.

Kelderman og Dumoulin beholdt deres placeringer

Ud over Roglic var det kun de to hollandske Team Sunweb-holdkammerater Wilco Kelderman og Tom Dumoulin, som var i stand til at bevare deres placeringer som nr. 5 og 7 i det samlede klassements top-10, der nu ser således ud:

1.Roglic 9.38.05 timer, 2. Valverde 14 sekunder, 3. Gaudu 32, 4. Buchmann 39, 5. Kelderman 47, 6. Dan Martin 54, 7. Dumoulin 57, 8. Victor De La Parte (CCC Team) 1.06 minut, 9. James Knox (Deceuninck-Quick Step) 1.07, 10. Davide Formolo (Bora-hansgrohe) 1.08.

De tre danskere i løbet er placeret således: 36. Niklas Eg (Trek-Segafredo) 3.07 minutter, 99. Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick Step) 17.34, 102. Mikkel Frølich Honoré 17.41.