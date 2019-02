Sheikernes ny guldfugl skaber jubel med kneben triumf i opgør blandt verdens bedste sprintere

Da det i efteråret kneb for den belgiske manager Patrick Lefevere at finde en ny hovedsponsor til sit succesrige Quick-Step Floors-mandskab, var konkurrenterne naturligt nok ude med snøren for at sikre sig flere af holdets fremtrædende skikkelser, og en af dem, der nåede at smutte, inden det lykkedes at finde ny kapital, var den colombianske sprinter Fernando Gaviria.

Pengemændene bag UAE Team Emirates, der var startet i 2018, stod parat til at opfylde den sydamerikanske himmelstormers krav, og i dag fik sheikerne og de øvrige investorer i emiraterne ved Den Persiske Bugt i de optimale rammer et særdeles velkomment bevis på, at de har erhvervet en guldfugl.

For på holdets hjemmebane i Abu Dhabi viste Fernando Gaviria sig som den hurtigste i en kongespurt foran sin tidligere italienske holdkammerat, sidste sæsons mest vindende rytter Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), da en række af verdens skrappeste sprintere dystede om sejren på den 184 km lange 2. etape i årets tredje WorldTour-løb UAE Tour med start og mål i Abu Dhabi.

Det var ventet, at en skrap blæst ville skabe spredning i feltet, men det skete kun kortvarigt, og 125 af de 139 fuldførende ryttere fik noteret samme tid med italieneren Fabio Sabatini og Michael Mørkøv som nr. 124 og 125, efter at de forgæves havde søgt at føre Viviani frem til sejren.

De to andre danske deltagere Michael Frølich Honoré (Deceuninck-Quick Step) og Niklas Eg (Trek-Segafredo) var ligeledes begge med hjem i hovedfeltet.

Nordmand i formidabel hjælperrolle

Der har været spekuleret en hel del i, hvordan samarbejdet mellem Gaviria og UAE Team Emirates’ norske trumf Alexander Kristoff, der var indkøbt op til sidste sæson uden fuldt ud at kunne levere varen, ville fungere.

Nordmanden optrådte imidlertid som en fuldblods professionel ved at bringe Gaviria i så perfekt en position, at han selv kunne afgøre sagen.

Viviani havde valgt at kline sig til Gavirias hjul, og selv om det forekom som et ideelt udgangspunkt for den ultimative satsning, lykkedes det kun italieneren at være meget tæt på at udnytte situationen til sin fordel i sæsonens første direkte duel mellem de to tidligere holdkammerater.

For Gaviria, der måtte udgå på grund af sygdom i den største styrkeprøve i fædrelandet Tour Colombia, var det sæsonens tredje sejr, idet han i januar slog til på to etaper i Vuelta a San Juan.

To tempospecialister sluttede blandt de sidste

Sammenlagt fik etapen ingen væsentlig betydning, og sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) er fortsat indehaver af den røde førertrøje.

Dog var det bemærkelsesværdigt, at den australske verdensmester i enkeltstart Rohan Dennis (Bahrain-Merida), der lå nr. 10 inden etapen, dumpede 117 pladser agterud, da han var en af de få, der satte tid til.

Dennis fuldførte som nr. 136 med et minus på 2.08 minutter, men langt værre stod det til med en af hans forgængere som tempoverdensmester tyskeren Tony Martin (Jumbo-Visma), der sluttede allersidst og helt alene 9.39 minutter efter Gaviria.

Den første af to bjergfinaler venter i morgen

I morgen venter den første af løbets to klatrefinaler på den 179 km lange 3. etape fra UAE University til Jebel Hafeet – det eneste bjerg i Abu Dhabi, der i den østlige del af regionen ligger på grænsen til Oman.