Vidunderbarn blandt ofrene i dramatisk WorldTour-opgør med uventet vinder

I international cykelsport har sidste sæsons dobbelte juniorverdensmester Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) længst opnået status som vidunderbarn med tilnavnet »Den ny Eddy Merckx«.

Den 19-årige belgier, der har sprunget U23-kategorien over og under overvældende opmærksomhed har kastet sig ud i det professionelle eventyr på hjemlandets storhold Deceuninck-Quick Step, har da også allerede imponeret i sit ny krævende job, og således vendte han i begyndelsen af måneden hjem fra Argentina som vinder af ungdomskonkurrencen i Vuelta a San Juan.

I det igangværende UAE Tour, hvor Remco Evenepoel fik sin WorldTour-debut, kom han ligeledes fint fra start, og han lå inden dagens styrkeprøve som samlet nr. 17 med et beskedent minus på 1.28 minut til den førende slovener Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Kolliderede med en motorcykel

Men efter 85 af de 197 km på 4. etape fra Palm Jumeirah til Hatta Dam konfronteredes den belgiske teenager med den barske side af erhvervet.

Evenepoel kolliderede nemlig med en motorcykel og styrtede så slemt, at han var ude af stand til at fortsætte. Han blev straks bragt til hospitalet, hvor det konstateredes, at intet var brækket.

Overordnet slap Evenepoel altså med skrækken, men han må nu indstille sig på en kortere pause, inden han kan genoptage aktiviteterne.

Caleb Ewan bedst i stejl finale

Etapen fik en overraskende vinder, da den australske spurtkanon Caleb Ewan (Lotto Soudal) kæmpede sig først over stregen i den voldsomt stejle finale, hvor stigningsprocenten på den afsluttende km visse steder nåede op på 17.

Da den 24-årige australier senest sejrede, skete det i hjertet af London på den pandekageflade sidste etape i Tour of Britain 8. september, så det må siges, at omstændighederne i dag var ekstremt anderledes.

Talrige af Ewans vanlige sprinterrivaler – blandt andre italieneren Elia Viviani (Deceunick-Quick Step), der i slutningen af januar henviste australieren til andenpladsen i Cadel Evans Great Ocean Road Race – nåede først til vejs ende med anseligt tidstab, mens Ewan lagde den italienske debutant Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) et par længder bag sig i spurten.

Det var Caleb Ewans første gevinst for den ny arbejdsgiver Lotto Soudal, der er noteret for fire triumfer i år med belgieren Tim Wellens som manden bag de tre andre.

Primoz Roglic fortsætter med at imponere

Løbets samlede førstemand sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fortsætter med at imponere, og han udbyggede endda sin føring med 4 bonussekunder, da han kæmpede sig i mål som nr. 3 med et minus på 2 sekunder ligesom Moschetti.

Remco Evenepoels uheld var langt fra det eneste sindsoprivende indslag på denne 4. etape, for med 7 km tilbage indtraf et massestyrt, hvor nr. 2, 3 og 4 i klassementet, verdensmesteren Alejandro Valverde (Movistar), franskmanden David Gaudu (Groupama-FDJ) og tyskeren Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) var impliceret.

Valverde fik lynhurtigt støtte fra et par holdkammerater, og efter en hidsig jagt fik den spanske veteran og de øvrige atter tilslutning til feltet.

Valverde havde oven i købet overskud til at blande sig i finalen og kørte ind på en 8. plads. Det formåede Gaudu ikke, eftersom han fik maskinskade inden for de sidste 3 km, men slap for tidstab, så han stadig fører ungdomskonkurrencen.