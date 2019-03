Tidligere skihoppers fantastiske forvandling fortsætter med at nå nye højder

Ofte forekommer de taksigelser til holdkammeraterne, vindere fremsætter i de officielle sejrsinterview nærmest programmerede og påtvunge, men da sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) i dag efter at have triumfere på den 181 km lange 6. etape i WorldTour-løbet UAE Tour fra Aiman til Jebel Jais nævnte belgieren Laurens De Plus’ indsats som en væsentlig forudsætning for sin sejr, kunne intet være mere rigtigt.

Oprigtigheden i Roglic’ ord understregedes også af hans reaktioner umiddelbart efter at være kommet i mål.

Da De Plus nåede til vejs 5 sekunder senere, gav sloveneren belgieren den ene krammer efter den anden og løftede ham i vejret for at vise sin anerkendelse af hans fantastiske præstation.

Fangede Dumoulin lige inden målstregen

Den 23-årige De Plus, der op til denne sæson skiftede fra Quick-Step Floors til sin nuværende hollandske arbejdsgiver efter i Innsbruck at have været med til at vinde VM i holdløb, førte på den lange seje stigning op mod målet i 1.445 meters højde favoritgruppen an i så morderisk tempo de sidste km, at ingen var i stand til at angribe.

Da De Plus slog ud med 500 m tilbage, forsøgte Dan Martin (UAE Team Emirates) sig kort efter uden held.

Til gengæld så det lovende ud, da hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) trådte an, men Primoz Rogliz havde takket være sin holdkammerats formidable slid sparet så meget på kræfterne, at han på de sidste meter kunne skyde uimodståeligt frem, fange Dumoulin og jublende krydse stregen iført løbets røde førertrøje.

Har båret førertrøjen hele løbet

Den har Primoz Roglic båret siden 1. etape, da Jumbo-Visma vandt holdløbet, og det forekommer totalt usandsynligt, at nogen skulle kunne tage den fra ham på morgendagens 145 km lange, fuldstændig flade sidste etape fra Dubai Safari Park til hjertet af Dubai.

Sloveneren tager dog intet for givet, hvilket klart fremgik af hans diplomatiske svar på interviewerens spørgsmål om, hvor vidt løbet nu reelt er afgjort.

»Ja, for i dag er det afgjort, men vi har stadig en etape tilbage, hvor det gælder om at være fuldstændig fokuseret«, lød det fra den tidligere juniorverdensmester i skihop for hold, hvis fantastiske forvandling fra vintersportens vovelige udfordringer til de anderledes, men næppe mindre risikable på cyklen, fortsætter med at nå nye, imponerende højder.

Roglic’ forbehold ændrer dog ikke på, at nr. 4 i sidste års Tour de France er så tæt på, som tænkes kan, at hjemføre endnu en samlet etapeløbsgevinst, efter at han i 2018 slog til i både Baskerlandet Rundt, Tour de Romandie og Slovenien Rundt.

Viviani og Mørkøv på udflugt

Gårsdagens italienske sejrherre Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) og hans danske holdkammerat Michael Mørkøv var med i det tidlige udbrud, hvor amerikaneren Joe Rosskopf (CCC Team) som den sidste blev hentet, da der manglede 2,2 km.

Den dansk-italienske duo havde dog absolut ingen ambitioner om at hævde sig i kampen om etapehæderen. Derimod havde Viviani blikket rettet mod de to indlagte spurter undervejs, og da han efter 77 km havde vundet dem begge, lod han og Mørkøv sig falde tilbage.