Succesrigt superhold tryller en ny vinder frem, og ung dansker imponerer atter på brostenene

Danske Kasper Asgreen kunne ligesom i søndagens Kuurne-Bruxelles-Kuurne næsten fra første parket følge, hvordan det belgiske superhold Deceuninck-Quick Step i dag også dominerede begivenhederne i det 200 km lange Grand Prix Le Samyn.

Atter fik den 24-årige dansker nemlig lejlighed til at gratulere en holdkammerat, da franskmanden Florian Sénéchal i finalen viste sig som den hurtigste i den lille udbrydergruppe på en halv snes ryttere, der nåede først til mål.

Den 25-årige franskmand var i spurten et par længder foran belgieren Aimé De Gendt (Wanty-Gobert), sidste sæsons hollandske sejrherre Niki Terpstra (Direct Energie) og dennes landsmand Lars Boom (Roompot-Charles).

Første sejr i sjette sæson som professionel

For Sénéchal var der tale om den første sejr i den professionelle karriere, der nu kører på sjette sæson.

Franskmanden, der blev nr. 6 i Kuurne, udfoldede sig i 2013 på Quick-Steps talenthold, men det førte ikke til nogen kontrakt med WorldTour-mandskabet.

I stedet blev det til fire år på hjemlandets Cofidis, inden han i 2018 vendte tilbage til manager Patrick Lefeveres lejr.

Imponerende hattrick af Deceuninck-Quick Step

Med den franske triumf har Deceuninck-Quick Step scoret et imponerende hattrick i sæsonens tre første opgaver på hjemmebane – tjekken Zdenek Stybar slog til i lørdags i Omloop Het Nieuwsblad, luxembourgeren Bob Jungels i søndagens Kuurne-Bruxelles-Kuurne og nu altså Sénéchal i Grand Prix Le Samyn

Ydermere understregedes Deceuninck-Quick Steps styrke i dagens udfordring af, at holdet sluttede med tre mand i top-10.

Belgieren Pieter Serry blev nr. 5 1 sekund efter den førende kvartet, mens slideren Tim Declecq som nr. 7 var 6 sekunder efter.

Declecq satte en solooffensiv ind, da der manglede 1,8 km, men Lars Booms landsmand og holdkammerat Jasper Asselman havde lige netop overskud til at lukke hullet inden for de sidste 1.000 m.

Det gav Lars Boom mulighed for at åbne spurten, men hollænderen blev klart overtrumfet af Florian Sénéchal og måtte tage til takke med fjerdepladsen.

Asgreen en fremtidens mand på brosten og mure

Kasper Asgreen demonstrerede ligesom i søndags, at han har alle muligheder for at blive en fremtidens mand på brosten og mure.

Han passerede i dag stregen som nr. 17 i en gruppe på fem mand, der noteredes for et minus på 1.10 minut.

For løbets anden danske deltager Lasse Norman Hansen (Corendon-Circus) viste det sig at være for skrapt et job at skulle indlede årets landevejssatsning kun to døgn efter, at han havde erobret sin anden medalje ved verdensmesterskaberne på bane i Polen.

Den 27-årige dansker udgik, men det samme var nu tilfældet for omkring halvdelen af de startende ryttere, så kun 92 gennemførte.

Otte forskellige ryttere har bidraget til succesen

For Deceuninck-Quick Step var det sæsonens 14. gevinst, og det belgiske kollektiv mangler nu kun én for at matche Astana. Otte forskellige ryttere har bidraget til kontoen med franskmanden Julian Alaphilippe og italienerena Elia Viviani som topscorere med hver tre.

I Grand Prix Le Samyn var der mere eller mindre frit spil for Deceuninck-Quick Step-rytterne, eftersom holdet ikke stillede med sine mest fremtrædende navne.

De holdes i beredskab til de kommende store opgaver i Italien og Frankrig med det fascinerende grusvejsløb Strade Bianche lørdag og Paris-Nice fra søndag.

I førstnævnte får Julian Alaphilippe sin europæiske sæsondebut i selskab med blandt andre den forstærke Zdenek Stybar, der for fire år siden triumferede i den krævende italienske udfordring.

Sénéchal har kurs mod Paris-Nice sammen med eksempelvis Bob Jungels.