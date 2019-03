Modigt angreb udløser maksimal belønning til storhold med dansker i vigtig rolle

Luxembourgeren Bob Jungels sørgede i Kuurne-Bruxelles-Kuurne for dobbelt triumf til Deceuninck-Quick Step i den belgiske åbningsweekend.

Med en imponerende solooffensiv over 16 km sørgede den 26-årige luxembourger Bob Jungels for, at det belgiske storhold Deceuninck-Quick Step fik maksimalt udbytte af åbningsweekenden på hjemmebane, da han efter en enorm kraftanstrengelse krydsede målstregen i Kuurne-Bruxelles-Kuurne få sekunder foran de nærmeste rivaler.

Jungels, der var blevet nr. 16 i lørdagens Omloop Het Nieuwsblad, havde i den særdeles begivenhedsrige styrkeprøve skilt sig ud i front sammen med Magnus Cort og dennes italienske Astana-holdkammerat Davide Ballerini, hollænderen Sebastian Langeveld (EF Education First) og belgieren Oliver Naesen (AG2R), mens flere grupper jagtede bagude.

Luxembourgeren greb ud efter lykken, da der manglede 16 km, og næsten samtidig måtte Magnus Cort slippe efter som den eneste af de fem at have været i udbrud hele dagen, og danskeren nåede ikke til vejs ende i den 201 km lange udfordring.

Vandt også en etape i Colombia.

Det gjorde derimod en jublende og dødtræt Bob Jungels, selv om forfølgerne nærmest pustede ham i nakken, efter at hans tidligere ledsagere var blevet hentet af et større felt.

Jungels havde det held, at han havde fire holdkammerater – heriblandt Kasper Asgreen – siddende forrest blandt de jagtende, hvilket utvivlsomt har spillet en særdeles afgørende rolle for luxembourgerens succes.

Det var Jungels’ anden sejr i år, efter at han vandt 4. etape i Tour Colombia og bar førertrøjen en enkelt dag.

Luxembourgerens største klassikertriumf var sidste års opvisning i Liège-Basgtogne-Liège, da han ligeledes kæmpede sig alene i mål, men da med et væsentligt større forspring, idet canadieren Michael Woods (EF Education First) og franskmanden Romain Bardet (AG2R) først fulgte 37 sekunder senere.

Kasper Asgreen eneste fuldførende dansker

Liège-Bastogne-Liège er ligeledes et af de store mål i dette forår, men nu skal Jungels lige først have overstået Paris-Nice fra på søndag, hvor han forsøger at satse på klassementet.

Briten Owain Doull (Team Sky) og hollænderen Niki Terpstra (Direct Energie) var tættest på Jungels uden at kunne fange ham.

Til gengæld holdt de gruppen med mange sprintere bag sig. Her blandede Kasper Asgreen sig naturligt nok ikke i kampen om placeringerne, men sluttede som nr. 30 efter en bemærkelsesværdig præstation.

Asgreen var i øvrigt den eneste af de danske deltagere der fuldførte, hvilket kun i alt 69 ryttere gjorde.

Astana sluttede med bravur i Afrika

Selv om Deceuninck-Quick Step altså sikrede sig dobbeltgevinst i weekenden, var det ikke tilstrækkeligt til endnu at overtage den vante førsteplads på firmaholdenes vinderliste.

I Tour du Rwanda fuldførte Astana nemlig sit succesrige afrikanske felttog med, at eritreeren Merhawi Kudus uden de store problemer forsvarede den førertrøje, han sikrede sig allerede på 2. etape, samtidig med at colombianeren Rodrigo Contreras kom alene og sejrrigt i mål på finaledagen.

Dermed nåede det kasakhiske mandskab op på 13 sejre, mens Deceuninck-Quick Step foreløbig kun er noteret for 13.

Flot resultat af Riwal Readynez i Frankrig

I den anden ende af den rangliste kunne franske AG2R juble over sæsonens første gevinst, da franskmanden Alexis Vuillermoz var først over stregen efter de 207 km i Drôme Classic.

Han holdt landsmændene Valentin Madouas (Grupama-FDJ) og Warren Barguil (Arkéa-Samsic) tre sekunder bag sig, mens 24-årige Emil Vinjebo sørgede for et af dansk cykelsports hidtil flotteste resultater i denne sæson, da han besatte fjerdepladsen 8 sekunder bagude.

Den unge dansker nåede i mål 5 sekunder foran en gruppe på 8 mand anført af italieneren Giovanni Visconti (Neri-Sottoli) og med franskmanden Romain Bardet (AG2) som en af de andre aktører.

Vinjebos flotte præstation kommer lige i rette tid til at blive fremhævet, når hans arbejdsgiver, det danske 2. divisionshold Riwal-Readynez, på torsdag præsenteres i Odense.