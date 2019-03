Fascinerende skuespil henrykker, længe inden de vilde tinder tårner sig op

Sædvanligvis er det de vilde bjerge med udmarvende klatreture, der leverer de mest betagende kulisser til cykelsportens medrivende dramaer, men i dag skabtes i et næsten pandekagefladt terræn i det centrale Frankrig et fascinerende og sitrende spændende skuespil på den 163,5 km lange 2. etape i Paris-Nice fra Les Bréviaires til Bellegarde.

På stort set hele distancen udsattes rytterne for en martrende sidevind, som medførte eksplosive udviklinger med konstante splittelser i feltet, og helt frem til selve finalen ændrede situationen sig på forbløffende vis.

Syv ryttere skilte sig ud i finalen

Bedst som en større gruppe syntes at have samlet sig i front med 5 km tilbage, sørgede blæsten kombineret med dristigt initiativ på ny for et overrumplende sceneskift, da syv ryttere slap fri i front, og ikke mindst takket være et formidabelt slid af den 22-årige colombianer Egan Bernal (Team Sky), tydeligvis opfyldt af brændende klassementsambitioner, holdt hjem til stregen.

Her viste hollænderen Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) sig for anden dag i træk som den hurtigste foran spanieren Ivan Garcia (Bahrain Merida), belgieren Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), italieneren Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), polakken Michal Kwiatkowski (Team Sky), spanieren Luis León Sanchez (Astana) og Bernal.

Disse syv noteredes for et forspring på 5 sekunder til en gruppe på 35 ryttere, og 25-årige Groenewegen, der flere gange undervejs måtter slippe de forreste i sidevinden, men på imponerende manér hele tioden formåede at kæmpe sig tilbage, forsvarede med sejren naturligvis sin føring i det samlede klassement.

En af de mest specielle sejre

»Det er nok en af de mest specielle sejre, jeg har sikret mig, fordi forholdene var så vanskelige«, lød det fra en storsmilende Dylan Groenewegen i det officielle sejrsinterview.

Vi får jo nok også yderligere en dag med hård vind, så det er umuligt at forudsige, hvad der sker. Foreløbig er jeg stolt af det, holdet og jeg allerede har præsteret. Dylan Groenewegen, cykelrytter

»Det var virkelig hårdt at holde sig fremme, men jeg fik en uvurderlig støtte fra mine kammerater, og jeg synes, det er fantastisk, at vi meget langt henne i løbet havde alle mand blandt de forreste«.

»I morgen venter endnu en flad etape, så måske kan det lade sig gøre at bevare førertrøjen. Men vi får jo nok også yderligere en dag med hård vind, så det er umuligt at forudsige, hvad der sker. Foreløbig er jeg stolt af det, holdet og jeg allerede har præsteret«.

22 ryttere med minus på 25 sekunder

Top-10 i det samlede klassement tager sig nu således ud: 1. Groenewegen, 2. Kwiatkowski 12 sekunder, 3. Sánchez 13, 4. Gilbert 16, 5. Bernal 19, 6. Trentin 20, 7. Tony Gallopin (AG2R) 22, 8. Rudy Mollard (Groupama-FDJ) 23, 9. Romain Bardet (AG2R) samme tid, 10. Oliver Naesen (AG2R) 24.

Herefter følger 22 ryttere anført af franskmanden Arnaud Démare (Groupama-FDJ), der alle er noteret for et minus på 25 sekunder.

Blandt disse er aspiranter til en endelig slutplacering i toppen som franskmanden Lilian Calmejane (Direct Energie), colombianeren Nairo Quintana (Movistar), der længe viste sig overraskende stærk i sidevinden, hollænderen Wilco Kelderman (Team Sunweb), russeren Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) og newzealænderen George Bennett (Jumbo-Visma).

Den 22-årige colombianer Egan Bernal har vist formidabel kørsel i sidevinden på de to første etaper i Paris-Nice, og i dag erobrede han den hvide førertrøje i ungdomskonkurrencen. Foto: Anne-christine Poujoulat/Ritzau Scanpix