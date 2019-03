Årets første store etapeløb: Spurtkanoner får chancen for at brillere, men et bjerg med gamle minder bliver afgørende til sidst

Fakta Paris-Nice Udgave nr. 77, 8 etaper og 1.206 km Forventede favoritter sammenlagt: M. Soler og N. Quintana (Movistar), R. Bardet (AG2R), M.A. Lopez (Astana), B. Jungels (Deceuninck-Quick Step), M. Kwiatkowski, E. Bernal, I. Sosa (Sky), S. Yates (Mitchelton-Scott), R. Uran (EF Education First) 4 danskere er til start: Jesper Hansen (Cofidis), Magnus Cort (Astana), Lars Bak (Dimension Data), Casper Pedersen (Sunweb). Sidste års top-10: 1. Marc Soler 30.22.41 timer, 2. Simon Yates 4 sekunder, 3. Gorka Izagirre 14, 4. Ion Izagirre 16, 5. Tim Wellens samme tid, 7. Patrick Konrad 44, 8. Alexis Vuillermoz 1.54 minut, 9. David De La Cruz 2.15, 10. Felix Grossschartner 2.35. De seneste 10 års vindere: 2018: Marc Soler, 2017: Sergio Henao, 2016: Geraint Thomas, 2015: Richie Porte, 2014: Carlos Betancur, 2013: Porte, 2012: Bradley Wiggins, 2011: Tony Martin, 2010: Alberto Contador, 2009: Luis León Sánchez. Bedste danske slutplaceringer gennem tiderne: Leif Mortensen og Jakob Fuglsang nr. 5 i henholdsvis 1973 og 2014. De har hver yderligere en top-10 placering, Mortensen nr. 8 i 1974 og Fuglsang 7 i 2015. Kun to andre dansker er endt i top 10: Alex Pedersen nr. 10 i 1990 og Claus Michael Møller 7 i 2003. Vis mere

Hæder er allerede erobret på flere forskellige kontinenter i krævende cykeludfordringer over flere dage, men traditionelt anses Paris-Nice, som begynder i dag i omegnen af den fransk hovedstad og slutter på søndag ved Middelhavet, samt Tirreno-Adriatico på tværs af det italienske støvleskaft fra 13. til 19. marts for sæsonens første betydende etapeløb.

Et bredt udvalg af de førende personligheder på den internationale scene fordeler sig på de to begivenheder, og i år anes i hvert fald den klare tendens, at et flertal af sprinterne foretrækker de franske landeveje, mens de italienske nok byder på en lille overvægt af de klassementsspecialister, der stiler efter at begå sig i endnu mere prestigemættede styrkeprøver som Giro d’Italia og Tour de France senere på året.

Og så er der også enkelte prominente skikkelser, der helt har valgt at blive væk, enten fordi de slås med helbredsproblemer, eller fordi løbene simpelthen ikke passer ind i deres forberedelser.





Sådan ser ruten i årets Paris-Nice ud

Det gælder eksempelvis den firedobbelte britiske Tour de France-vinder, Chris Froome (Team Sky), den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) og den tidligere dobbelte sejrherre i Paris-Nice, australieren Richie Porte (Trek-Segafredo).

Når de uforfærdede vovehalse med mod på at kaste sig ud i massespurter hovedsagelig er stævnet til Frankrig, skyldes det, at mindst 3 af de 8 etaper appellerer direkte til deres færdigheder.

Sprinter får den første førertrøje

Således må det forventes, at det er en sprinter, der iklædes førertrøjen, når dagens 138,5 km med start og mål i Saint Germain en Laye er overstået, og vedkommende kan godt regne med at sole sig i den yderligere et par dage.

Aspiranter til den værdighed er eksempelvis franskmanden Arnaud Démare (Groupama-FDJ) og hollænderen Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) – de vandt henholdsvis 1. og 2. etape sidste år – men de får skrap konkurrence af tyskerne André Greipel (Arkéa-Samsic) og Marcel Kittel (Team Katusha-Alpecin), italienerne Jakub Mareczko (CCC Team), Niccolo Bonifazio (Direct Energie) og Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) samt franskmændene Christophe Laporte (Cofidis) og Bryan Coquard (Vital Concept).

Desuden skal det vise sig, om Magnus Cort (Astana) kan begå sig i det selskab, og om briten Mark Cavendish (Dimension Data) nærmer sig fordums storhed.

Enkeltstart og bjergfinale afgørende

Når sprinterne har muntret sig, holder alvoren sit indtog på 5. etapes 25,5 km lange enkeltstart for rytterne med ambition om en attraktiv slutplacering, men det endelige slag i den sammenhæng må forventes at skulle udkæmpes på lørdag.

Her har arrangørerne nemlig fundet frem til et finalebjerg, der givetvis kendes fra træningsture af de efterhånden mange ryttere med bopæl i Monaco, men kun yderst sparsomt er anvendt i konkurrence.

Col de Turini, der er et veltjent element i motorsportens Monte Carlo Rally, har aldrig tidligere indgået i Paris-Nice-ruten, men er ved tre lejligheder et anseligt stykke tilbage i tiden dukket op i Tour de France uden dog at have været etapemål.

Det skete første gang i 1948, da en af de nu lysende franske Tour-legender Louison Bobet som 23-årig både var først på toppen og ligeledes sejrede på etapen fra Sanremo til Cannes. Det år blev Bobet nr. 4 sammenlagt, men fra 1953 og frem sluttede han tre år i træk på førstepladsen.

To år senere var det et andet af de franske koryfæer, Jean Robic – Tour de France-vinder i 1947 – der rundede Col de Turini først, mens schweizeren Ferdi Kübler tog sig af etapesejren i Nice.

Endelig gjorde den spanske bjergspecialist Vicente Lopez Carril sig i 1973 bemærket ved at nå først til målet i Nice med et forspring på 8.50 minutter til nærmeste konkurrent efter allerede at have lagt rivalerne bag sig på Col de Turini.