Dansk triumf: Magnus Cort sætter forrygende punktum på gigantudbrud med flot sejr

Med et overrumplende og eksplosivt antrit umiddelbart efter 1.000 m mærket satte den 26-årige Magnus Cort (Astana) et forrygende punktum på sin deltagelse i et cirka 200 km langt udbrud, da han susede over målstregen som vinder af 4. etape i Paris-Nice fra Vichy til Pélussin.

Cort havde stort set lige fra starten været med i dagens lange fremstød, der oprindelig bestod af 13 ryttere, men i den kuperede, afsluttende fase var en reduceret til en kvartet.

Til sidst havde danskeren kun følgeskab af belgieren Thomas De Gendt (Lotto Soudal) samt italienerne Alessandro De Marchi (CCC Team) og Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), mens feltet med alle favoritterne i det samlede klassement jagtede et lille minut bagude.

Kwiatkowski ny indehaver af førertrøjen

Alt tydede på, at der var lagt op til en spurt mellem de fire, og umiddelbart vurderedes Cort til at være den stærkeste. Han ønskede imidlertid ikke at tage nogen chancer og angreb derfor, da de andre mindst ventede det. Inden de havde sundet sig, havde danskeren skaffet sig så stort et forspring, at han kunne tillade sig at nyde triumfen i fulde drag frem mod målstregen

Cort nåede til vejs ende 7 sekunder foran De Gendt, mens Ciccone og De Marchi fulgte henholdsvis 13 og 16 sekunder efter.

Feltet anført af franskmanden Lilian Calmejane (Direct Energie) noteredes for et minus på 48 sekunder, og det var uden den hidtidige hollandske indehaver af førertrøjen Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), der ikke kunne følge med mod slutningen.

I stedet er polakken Michael Kwiatkowski (Team Sky) løbets ny førstemand 5 sekunder foran spanieren Luis León Sánchez (Astana) og med belgieren Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) og Team Skys colombianer Egan Bernal på de næste pladser 10 og 11 sekunder efter.

Astanas sejr nr. 16 i denne sæson

Det var Astanas 16. sejr i denne sæson og holdets anden danske, efter at Jakob Fuglsang i slutningen af februar vandt Ruta del Sol sammenlagt.

Det kasakhiske mandskab topper dermed årets vinderliste foran Deceuninck-Quick Step, der har 15 gevinster.

Cort og Fuglsang er også de eneste danskere i det hele taget, der hidtil har vundet i denne sæson.

I morgen venter så den første af sandhedens alvorlige timer for rytterne med drømme om at slutte på de attraktive samlede positioner søndag i Nice.

Et 25,5 km langt opgør mod klokken med start og mål i den lille by Barbentane sydvest for Avignon ved Rhônefloden står på programmet.

Godt midtvejs byder ruten på en lille stigning, der kan bryde rytmen, og desuden er der en del sving undervejs, så umiddelbart forekommer den ikke helt problemfri.