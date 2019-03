Mareridtsscener og imponerende sejr præger styrkeprøven på tværs af Italien

Forbløffende store tidsforskelle med australske Mitchelton-Scott som imponerende vinder og to mareridtsagtige scenarier, hvoraf det ene resulterede i et uhyggeligt styrt, mens det sejrende mandskab med nød og næppe slap helskindet fra det andet, prægede det indledende 21,5 km lange holdløb i Tirreno-Adriatico med start og mål i Lido di Camaiore.

Mitchelton-Scott tilbagelagde distancen i 22.25 minutter, hvilket svarer til en gennemsnitshastighed på 57,546 km/t - den tredjehurtigste i løbets historie - men med omkring en km tilbage var en kvinde med en hund ved at krydse vejen på direkte kurs mod det australske kollektiv.

I sidste øjeblik opdagede kvinden faren, og holdet kunne nøjes med at slå et sving, uden at det altså fik afgørende indflydelse på præstationen.

Kørte direkte ind i fodgænger

Så heldig var Bora-hansgrohe ikke tidligere i konkurrencen, da en anden fodgænger var skæbnesvangert på afveje.

Uden tilsyneladende at ane, hvad der foregik, slentrede vedkommende på tværs af vejen, og i få forfærdelige sekunder tørnede polakken Rafal Majka og italieneren Oscar Gatto med 60 km/t ind i manden, og alle tre hamrede mod asfalten.

Rytterne kom nogenlunde hurtigt på cyklerne igen, men var naturligvis ikke i nærheden af at kunne følge holdkammeraterne. Bora-hansgrohe noteredes for en 20. plads blandt de 23 mandskaber med et minus på 1.57 minut, mens Majka og Gatto satte 5.35 minutter til.

Hvilken overlast, fodgængeren led, forlyder der endnu intet om.

Flere gange verdensmester på bane

Mitchelton-Scott startede sidst, og dermed blev Jumbo-Visma, som havde lignet en vinder, i 11. time stødt fra tronen med 7 sekunder.

Første mand over stregen var den 27-årige australier Michael Hepburn, der således som indehaver af løbets førertrøje befinder sig i en usædvanlig hovedrolle på landevejen.

Her er Hepburn først og fremmest kendt som en uforlignelig holdslider, hvorimod han på banen i allerhøjeste grad har været vant til at optræde øverst på podiet ved de største internationale begivenheder.

Han har således fem gange medvirket til at vinde VM-titlen i 4 km holdforfølgelsesløb til Australien, ligesom han også en enkelt gang har været verdensmester individuelt i tempodisciplinen.

Christopher Juul-Jensen ydede væsentligt bidrag

Hepburn var fulgt af amerikaneren Brent Bookwalter, landsmanden Luke Durbridge og englænderen Adam Yates, mens australieren Alexander Edmondson satte 3 sekunder til.

Holdets dansker Christopher Juul-Jensen ydede som sædvanlig en fortrinlig indsats med at holde farten i vejret længst muligt og efter at være slået ud nåede han i mål med et minus på 1.07 minut.

Rækkefølgen i holdkørslen kom til at se således ud: 1. Mitchelton-Scott 22.25 minutter, 2. Jumbo-Visma 7 sekunder, 3. Team Sunweb 22 sekunder, 4. Deceuninck-Quick Step 37, 5. Team Sky 47, 6. Lotto Soudal 54, 7. EF Education First 56, 8. Groupama-FDJ 58, 9. Israel Cycling Academy 1.05 minut, 10. Bahrain Merida 1.10, 11. CCC Team 1.12, 12. Trek-Segafredo 1.13, 13. Astana 1.13, 14. UAE Team Emirates 1.19, 15. Movistar 1.32, 16. Dimension Data 1.34, 17. Katusha-Alpecin 1.38, 18. Gazprom 1.40, 19. Cofidis 1.54, 20. Bora-hansgrohe 1.57, 21. AG2R 2.01, 22. Neri Sottoli 2.10, 23. Bardiani-CSF 2.41.

Søren Kragh Andersen er bedste dansker

Sidste år på den tilsvarende rute sejrede BMC med 4 sekunder foran Mitchelton-Scott, mens Team Sky som nr. 3 var 10 sekunder bagud, og EF Education First på 10. pladsen var 45 sekunder efter.

I dag blev Jumbo-Visma på andenpladsen slået med 7 sekunder og Team Sunweb som nr. 3 med 22, mens der var 1.10 minut ned til Bahrain Merida som nr. 10, og det betyder naturligvis også, at adskillige af aspiranterne til de endelige topplaceringer har meget at skulle hente, inden der sættes punktum på søndag i San Benedetto del Tronto.

Bedste dansker i klassementet er den tilbagevendte Søren Kragh Andersen, der sammen med amerikaneren Chad Haga og hollænderen Sam Oomen fulgte Team Sunwebs hollandske kaptajn Tom Dumoulin til dørs og nu altså er 22 sekunder bagude som nr. 13.