Verdensstjerne kroner dansk hjælpers fænomenale slid med overbevisende triumf

Både i Paris-Nice og Tirreno-Adriatico holdt kandidaterne til de endelige topplaceringer sig i baggrunden på dagens etaper og overlod i stedet hovedrollerne til de skrappe afsluttere, som længst er kørt agterud i klassementet, men stadig er i besiddelse af brændende ambitioner om at hævde sig i de to WorldTour-arrangementer.

På de franske landeveje mundede de 210,5 km fra Peynier til Brignoles ud i triumf for ireren Sam Bennett (Bora-hansgrohe), mens det i Italien var den nationale mester Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), der kunne juble efter den 226 km lange færd fra Pomerance til Foligno.

Begge steder forsvarede indehaverne af førertrøjerne uden de store problemer deres positioner, så i Paris-Nice fortsætter polakken Michal Kwiatkowski (Team Sky) i gult til den altafgørende slutweekend ved Middelhavet, mens englænderen Adam Yates (Mitchelton-Scott) iklædt Tirreno-Adriaticos blå ledertrikot forbereder sig til to skrappe dage i Appenninerne frem mod finalen på tirsdag ved Adriaterhavet.

Asgreen leverede et fantastisk stykke arbejde

Inden Viviani sikrede sig sæsonens fjerde sejr ved i en kaotisk massespurt at have slået den tredobbelte slovakiske eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) og sin tidligere colombianske holdkammerat Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) med en længde, havde Deceuninck-Quick Steps 24-årige dansker Kasper Asgreen med en fænomenal sliderindsats leveret sit væsentlige bidrag til, at supersprinterne overhovedet fik mulighed for at kæmpe om sejren.

I omkring 150 km var den unge dansker at se i front for feltet, hvor han sammen med schweizeren Tom Böhli (UAE Team Emirates) og siden også amerikaneren Ben King (Dimension Data) sørgede for at holde farten så høj, at dagens lange udbrud omsider blev hentet.

Den præstation, Kasper Asgreen ydede, indbringer ham givetvis et væld af verbale roser, og den følger op på de særdeles positive indtryk, han gjorde allerede i sin debutsæson sidste år.

Da der manglede 5 km, kom Asgreen lidt skævt ind i en rundkørsel, og da stoppede hans optræden i forreste række. Han trillede til mål som en af de sidste med et minus på 3.50 minutter, og det kostede ham naturligvis den 9. plads i den samlede stilling, han indtog inden etapen.

Det opvejes imidlertid rigeligt, af de bonuspoint, han indtjente på de indre linjer hos Deceuninck-Quick Step.

Mistede kontakten med Richeze og Mørkøv

Det var Vivianis fjerde sejr i denne sæson, og de er alle hentet i WorldTour-arrangementet, idet den 30-årige italiener har slået til på etaper i Tour Down Under og UAE Tour samt i det australske endags løb Cadel Evans Great Ocean Road Race.

»Det blev en meget forvirret finale med mange sving og en masse klassementsryttere, der prøvede at holde sig fremme for at undgå at tabe tid«, fortalte Viviani i det officielle sejrsinterview.

»Jeg mistede kontakten både med Maximilian Richeze og Michael Mørkøv, der jo egentlig skulle have kørt spurten for mig, men heldigvis havde jeg Zdenek Stybar med fremme. Desuden fandt jeg hurtigt ind på Peter Sagans hjul, og jeg vidste, at når han prøvede at blande sig, var det, fordi han troede, han kunne vinde«,

»I stedet var det imidlertid mig, der fik det perfekte opløb, og jeg stolede fuldt og fast på, at jeg ville værre den hurtigste på de sidste 100 meter, hvilket også viste sig at holde stik«.

Jakob Fuglsang rykker to pladser frem

94 ryttere noteredes for samme tid som Viviani, og blandt dem var både Jakob Fuglsang (Astana), Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) og Michael Mørkøv.

Bortset fra Kasper Asgreen forblev de øvrige i top-10, der ser således ud: 1.Adam Yates , 2. Brent Bookwalter (Mitchelton-Scott) samme tid, 3. Primoz Rogliz (Jumbo Visma) 7 sekunder, 4. Laurens De Plus (Jumbo-Visma) samme tid, 5. Tom Dumoulin (Team Sunweb) 22, 6. Sam Oomen (Team Sunweb), 7. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) begge samme tid, 8. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) 27, 9.Wout Poels (Team Sky) 47, 10. Jonathan Castroviejo (Team Sky) samme tid.

Jakob Fuglsang rykkede to positioner frem og er nu nr. 19 - stadig med et minus på 1.13 minut - og de øvrige danskeres samlede placeringer: 66. Michael Valgren (Dimension Data) 4.01 minutter, 71. Asgreen 4.27, 97. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) 7.33, 104. Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) 8.15, 120. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) 11.20, 148. Michael Mørkøv 14.09.

Skrap finalerundstrækning i morgen

I morgen venter 221 km fra Foligno til Fossombrone midtvejs mellem Appenninerne og Adriaterhavet. Terrænet er konstant kuperet med adskillige korte, stejle mure undervejs inden den særdeles interessante og krævende finale på den 9,2 km lange rundstrækning, der skal gennemkøres to gange.

Den rummer den hidsige Cappucini-stigning på 2,8 km med en stribe hårnålesving, hvor procenten konstant ligger over 12, og midtvejs er den registreret til 19.

Fra toppen resterer 5,6 km til mål, hvoraf de 4 foregår på en teknisk vanskelig nedkørsel, mens det de sidste 700 m stiger let op mod stregen.