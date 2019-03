Forbløffet vinder: Det havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg kunne

Spanieren Marc Soler (Movistar) vandt sidste år Paris-Nice sammenlagt 4 sekunder foran englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott), men allerede på de første etaper i den aktuelle udgave satte de så uhjælpeligt meget tid til i den barske sidevind, at de er fuldstændig ude af billedet til de attraktive slutplaceringer i løbet.

I dag dokumenterede begge imidlertid på 5. etapes 25,5 km lange enkeltstart, der udgik fra og sluttede i Barbentane, at deres form ikke er så ringe endda.

Det gælder først og fremmest Yates, der overrumplede både sig selv og de fleste eksperter ved at sejre i 30.26 minutter – gennemsnitshastighed 50,274 km/t - mens Soler kørte ind som nr. 9 slået med 30 sekunder

Simon Yates var 7 sekunder hurtigere end den næstbedste, tyskeren Nils Politt (Katusha-Alpercin), mens indehaveren af den gule førertrøje polakken Michal Kwiatkowski (Team Sky) som nr. 3 slået med 11 sekunder styrkede sin position i klassementet.

Her har han sin colombianske holdkammerat Egan Bernal som sin nærmeste rival 19 sekunder bagude, mens spanieren Luis León Sanchez (Astana) på tredjepladsen er 28 sekunder efter

Fire røg ud af top-10

Bag disse tre tager top-10 sig nu således ud: 4. Wilco Kelderman (Team Sunweb) 1.01 minut, 5. Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) samme tid, 6. Nairo Quintana (Movistar) 1.05, 7. Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe) 1.09, 8. Jakc Haig (Mitchelton-Scott) 1.19, 9. Rudy Molard (Groupama-FDJ) 1.22, 10. Romain Bardet (AG2R) 1.25.

Dermed blev der ryddet godt og grundigt op i klassementet, og efter at der inden etapen kun var 29 sekunders forskel på nr. 1 og 20, lyder den nu på 2.27 minutter inden weekendens altafgørende slag i bjergene.

Fire ryttere forsvandt ud af top 10: Belgieren Philippe Gilbert (Deceuninck-Qucik Step) fra 3 til 16, italieneren Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)) fra 5 til 24, franskmanden Tony Galopin (AG2R) fra 6 til 12 og belgieren Oliver Naesen (AG2R) fra 9 til 17.

Deres afløsere er: Hollænderen Wilco Kelderman fra 16 til 4, luxembourgeren Bob Jungels fra 20 til 5, colombianeren Nairo Quintana fra 14 til 6 og australieren Jack Haig fra 17 til 8.

Måtte vente i en time og 20 minutter

Newzealænderen Tom Scully (EF Education First), der var startet som nr. 20, førte konkurrencen i en time, inden Simon Yates overtog hans plads i det varme sæde.

Her sad den 26-årige englænder i omkring en time og 20 minutter, indtil Kwiatkowski var kommet i mål, og det kunne konstateres, at ingen havde formået at tilbagelægge distancen hurtigere end Yates.

»Det kommer fuldstændig bag på mig, for end ikke i ungdomsårene var jeg i stand til at vinde en enkeltstart«, lød det fra en glad Simon Yates i det officielle sejrsinterview.

»Jeg vidste godt, at formen er i orden, selv om jeg altså blev slået ud i sidevinden, Men at den ligefrem skulle række til at slå flere ryttere, der er vant til at køre væsentligt bedre enkeltstarter, end jeg er, havde jeg ikke forestillet mig«.

Casper Pedersen bedst på enkeltstarten

Bedste dansker på enkeltstarten blev Casper Pedersen (Team Sunweb) som nr. 35 med et minus på 1.26 minut.

Sammenlagt er danskerne placeret således: 45. Magnus Cort (Astana) 14.26 minutter, 63. Jesper Hansen (Cofidis) 18.33, 92. Casper Pedersen 24.56, 133. Lars Bak (Dimension Data) 33.48.

Den 176,5 km lange 6. etape i morgen fra Peynier til Brignoles foregår i kuperet terræn, men ikke helt så udfordrende, som da Magnus Cort slog til i onsdags.

Umiddelbart indbyder ruten til et udbrud med ryttere, der er ude af klassementet, inden aspiranterne til de endelige topplaceringer i weekenden udkæmper de afgørende slag.

Det kan dog ikke udelukkes, at de mest hårdføre af sprinterne kan sidde med hjem, og i hvert fald er det deres absolut sidste chance for at markere sig i årets Paris-Nice.