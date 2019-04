Fire af forårets hovedpersoner på den internationale cykelscene – på godt og ondt

FOR ABONNENTER

Med 9 sejre siden sæsonstarten i slutningen af januar i Argentina udmærker franskmanden Julian Alaphilippe sig som årets mest vindende aktør på landevejene. To tredjedele af gevinsterne er hentet i WorldTour-løb, og triumferne i Milano-Sanremo, Flèche Wallonne og Strade Bianche taler et tydeligt sprog om, at det drejer sig om præstationer på et særdeles eksklusivt niveau. Den 26-årige Alaphilippe står foran sin fjerde start i Liège-Bastogne-Liège med andenpladsen i 2015 efter Alejandro Valverde som bedste resultat, mens han sidste år blev nr. 4.