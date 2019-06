22-årig komet styrker selvtilliden inden jobbet som Tour de France-trumf for verdens rigeste hold

FOR ABONNENTER

Selv ikke tre skrappe Alpetinder i over 2.000 meters højde formåede på den 101,5 km lange kongeetape i Tour de Suisse med start og mål i Ulrichen at slå den 22-årige colombianske himmelstormer Egan Bernal (Team Ineos) ud af stilen, og efter tidligere på sæsonen at have vundet Paris-Nice har han nu også føjet triumfen i det 9 dage lange schweiziske WorldTour-arrangement til sit generalieblad.