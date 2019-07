Efter en meget stærk sæsonstart er danske Jakob Fuglsang en af de store favoritter til at vinde Tour de France, der begyndte lørdag. Han cykler i spidsen for det kasakhiske hold Astana – et mandskab, som trækker tråde til de fleste af sportens store dopingskandaler og nogle af de mest dystre karakterer.

Der var noget Clark Kent over manden. En markeret krop under den gule skjorte, mørkt hår strøget tilbage med let schwung, markante briller og et glat ansigt, dog med et lille veltrimmet overskæg.