Flyvende start for dansk mester: Michael Mørkøv styrer straks verdens førende hold til succes i WorldTour-premieren

Ireren Sam Bennett sikrede Deceuninck-Quick Step sejren på 1. etape i Tour Down Under efter perfekt forarbejde af Michael Mørkøv.

Med højre arm rakt jublende i vejret, endnu inden holdkammeraten Sam Bennett havde tilbagelagt de sidste meter frem mod stregen som vinder af 1. etape i WorldTour-premieren Tour Down Under, sendte den danske mester Michael Mørkøv et glædestrålende signal ud til omverdenen om en perfekt start på sæsonen for de seneste otte års mest sejrende professionelle cykelmandskab Deceuninck-Quick Step.