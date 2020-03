Trods coronafrygten: To danske verdensmestre er klar til kamp på de franske landeveje

Smitterisikoen går hårdt ud over italienske storløb og betyder ufrivillig pause for Jakob Fuglsang. Men VM-guldvinderen på landevej Mads Pedersen og hans nykårede kollega på banen Michael Mørkøv giver sig ufortrødent i kast med Paris-Nice.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Mens omkring en snes professionelle cykelryttere endnu opholder sig i isolation på et luksushotel i Abu Dhabi, efter at WorldTour-løbet i emiraterne, UAE Tour, i sidste uge blev indstillet to etaper før afslutningen på grund af frygten for coronavirus, hersker der i disse dage stor uvished omkring afviklingen af sæsonen i Europa, der nu for alvor står foran at skulle sætte fart.