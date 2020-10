Superoptimistisk Jakob Fuglsang inden Giro-start: Jeg er kommet for at vinde løbet og har forberedt mig på tre hårde uger

Adskillige gange i de senere år har Danmarks højst rangerede professionelle landevejsrytter i det globale hierarki, Jakob Fuglsang, luftet tanken om at satse på de store klassikere og de kortere, men stadig særdeles meriterende etapeløb for så at droppe drømmen om at stå på podiet i en Grand Tour.

Den første del af den plan er sådan set allerede lykkedes til fulde, eftersom sejrene i udfordringer som Il Lombardia, Liège-Bastogne-Liège, Critérium du Dauphiné og toppræstationer i andre tilsvarende arrangementer har bragt ham frem til en aktuel position som nr. 3 på den internationale cykelunions overordnede verdensrangliste og helt op på førstepladsen i den officielle statistik, der udelukkende omfatter endagsløbene.