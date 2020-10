Jakob Fuglsang slipper med skrækken på historiens hurtigste Giro-etape

Mens øjeblikkets suverænt skrappeste afslutter i Giro d’Italia franskmanden Arnaud Démare (Groupama-FDJ) på den 143 km lange 7. etape fra Matera til Brindisi kunne juble over sin tredje sejr på fire dage, åndede Danmarks klassementshåb Jakob Fuglsang (Astana) lettet op over i to omgange at være sluppet med skrækken.

På forhånd var der varslet om risiko for sidevind, og da den meldte sig i den indledende fase, blev den 35-årige dansker højst uventet fanget bagude, mens flere af rivalerne i den samlede stilling sad med i front.

Den forskrækkelse blev dog ikke særlig langvarig, for adskillige andre end Fuglsang og holdkammeraterne havde store interesser i atter at skabe samling, hvilket da også lykkedes uden alt for meget møje og besvær.