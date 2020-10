Italiensk medie om Fuglsang: Han ligger i venteposition, kører en smuk Giro og er parat til at snuppe sejren

Så har vi set det med. Jakob Fuglsang som leadout-mand i en massespurt. Ja, det lyder for fantastisk til at være sandt, men ikke desto mindre kunne det opleves i finalen på den 188 km lange 6. etape i Giro d’Italia fra Casstrovillari til Matera, hvor den 35-årige dansker førte an i den afsluttende fase af den let stigende opløbsstrækning for at hjælpe sin italienske holdkammerat Fabio Felline.

Nu rakte den danske assistance »kun« til en tredjeplads, for den 30-årige italiener måtte sig sig overtrumfet af både franskmanden Arnaud Démare (Groupama-FDJ), der på suveræn vis susede over stregen til sin anden etapegevinst, og australieren Michael Matthews (Team Sunweb), mens Fuglsang selv trillede i mål som nr. 14.

Astana-kaptajnens indsats, der nok var mere spontan end planlagt, vidner om det overskud, han efter den indledende skuffelse nu er opfyldt af. Og på lidt længere sigt var det et stykke arbejde, som kan vise sig at give bonus, eftersom Felline sammen med landsmanden Manuele Boaro kan blive af uvurderlig betydning for danskeren længere henne i løbet.