Fuglsang stormer videre mod Giro-toppen på barsk dag i bjergene med superpræstation af tempofænomen

På en barsk dag i bjergene stod det 24-årige italienske tempofænomen Filippo Ganna for en nærmest overmenneskelig pragtpræstation, da han sørgede for både en forrygende personlig succes med sin anden triumf og en hårdt tiltrængt opmuntring til det britiske storhold Ineos Grenadiers ved jublende at krydse målstregen som vinder af den 225 km lange 5. etape i Giro d’Italia fra Mileto til Camigliatello Silano.

Et positivt udbytte af dagens strabadser noteredes også for det danske klassementshåb Jakob Fuglsang (Astana), der nåede til vejs ende som nr. 9 i en gruppe på 22 ryttere med et minus på 34 sekunder til den sejrende Ganna, hvilket betød, at han rykkede to pladser frem sammenlagt.

To af de ryttere, der inden etapen lå foran det kasakhiske mandskabs danske kaptajn, ecuadorianeren Jonathan Caicedo (EF) og amerikaneren Brandon McNulty (UAE Team Emirates), sakkede agterud, og Fuglsang har på syvendepladsen 1.19 minut op til den fortsat førende portugiser João Almeida (Deceuninck-Quick Step).