Mislykket plan: Jakob Fuglsang må nøjes med at begrænse nederlaget

I forsøget på at genvinde noget af det tabte terræn lød devisen på angreb fra Jakob Fuglsangs side inden den 185 km lange 15. Giro d’Italia-etape fra flyvebasen Rivolto til skisportsstedet Piancavallo, men endnu engang måtte det konstateres, at kræfterne ikke rakte til at opfylde den 35-årige Astana-kaptajns drømme.

Det tegnede ellers lovende, da danskerens kasakhiske mandskab med et gedigent føringsarbejde på færden frem mod den 18,5 km lange finalestigning lagde an til en offensiv, men i stedet kom det til at handle om at begrænse nederlaget på en dag, hvor dette ligeledes gjaldt for den 22-årige portugisiske indehaver af den lyserøde førertrøje João Almeida (Deceuninck-Quick Step).