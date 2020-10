Favoritterne er allerede trådt tydeligt i karakter efter tre etaper i Vueltaen

Foreløbig er der blot afviklet tre af de 18 etaper i årets Vuelta a España, men der tegner sig allerede et klart billede af, hvem der kan gøre sig forhåbninger om at slutte strabadserne på Den Iberiske Halvø med et attraktivt facit.

Og overordnet synes det at blive særdeles vanskeligt for rivalerne at støde sidste års samlede sejrherre sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fra den trone, han satte sig på allerede på 1. etape.

Ganske vist måtte den tidligere juniorverdensmester i skihop for hold lige netop se sig passeret på stregen af ireren Dan Martin (Israel Start-Up Nation), da de to og ecuadorianeren Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) udkæmpede en knivskarp dyst på stregen efter de 166 km på 3. etape fra Lodosa til Lagunar Negra, men denne andenplads rakte til, at Roglic bevarede den samlede føring.