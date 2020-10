Dristig 20-årig Vuelta-debutant kommer til kort overfor rutinerede rivaler

Belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal) har vist sig som en af de mest angrebsivrige ryttere i den indledende fase af Vuelta a España, og derfor var det heller ikke overraskende at se ham i udbrud på den 184,4 km lange 5. etape fra Huescas til Sabiñánigo.

I modsætning til de foregående dage belønnedes den 29-årige belgier imidlertid denne gang for sit initiativ, for i feltet vistes ikke synderlig interesse for at neutralisere det fremstød, som Wellens havde kastet sig ud i sammen med franskmanden Guillaume Martin (Cofidis) og hollænderen Thymen Arensman (Sunweb).

Sidstnævnte, der kørte sit første løb som professionel i begyndelsen af august, forsøgte at overrumple sine to væsentligt mere rutinerede ledsagere med at antrit allerede ved 1.000 m mærket, men den 20-årige hollænder måtte hurtigt se sit forsøg tilintetgjort, og derefter måtte han tage til takke med tredjepladsen 12 sekunder efter Wellens.